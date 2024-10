Video: instagram/Hanna Dedial

Australischer Transportminister hat seinen B-B-Bündnerfleisch-Moment

In Melbourne in Australien kam es vergangene Woche an zwei Metrostationen zu grösseren Unterbrechungen. Die beiden Haltestellen wurden am späten Donnerstagabend evakuiert, nachdem mehrere Bahnsteige durch Hochwasser beschädigt worden waren.

Überwachungsaufnahmen zeigen jetzt, wer höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich ist: Ein Pärchen, dass sich beim Quickie in einem Treppenhaus ungeschickt angestellt und dabei die Sprinkleranlage ausgelöst hat. Ausserdem werden sie gesucht, weil sie auch noch eine Wasserleitung beschädigt haben sollen.

Minister nimmts mit viel Humor

Dem Transportminister des australischen Bundesstaates Victoria, Danny Pearson, fiel die Aufgabe zu, die Medienschaffenden über diese schlüpfrigen Umstände zu informieren. Vergeblich versuchte er, sachlich über den Vorfall zu informieren. Spätestens als die Reporterinnen und Reporter vor dem Rathaus in Melbourne in Lachen ausbrachen, fiel auch Pearson aus der Rolle und kicherte ungehemmt mit.

