Dreimal darfst du raten, aus welchem Land dieser Brauch kommt

Den Unterkiefer so weit wie es geht nach vorne schieben, dann die Oberlippe mit der Unterlippe überdecken und eine wilde Grimasse ziehen. Und dabei noch ein Kummet um den Hals tragen – den Teil eines Pferdegeschirrs, der das Gewicht um den Hals verteilte und den Tieren in der Landwirtschaft zu mehr PS verhalf –, um einfacher zu einem angestrengten Gesichtsausdruck zu kommen. So geht Gurning, Grimassenschneiden mit langer Tradition. Im Video siehst du, wie sich die Teilnehmenden an der diesjährigen Weltmeisterschaft in der Ortschaft Egremont im Nordwesten Englands geschlagen haben.

