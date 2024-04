Video: watson/Lucas Zollinger

Dieser neue TikTok-Trend wird Beziehungen zerstören (keine Panik, es ist lustig)

TikTok hat einen neuen Trend: #paintyourspouse. Zu Deutsch: Male deinen Partner. Auf der Plattform finden sich hunderte Videos von mehr oder weniger guten Hobbykünstlerinnen und -künstlern, die einander zeichnen oder malen. Eines dieser Videos hat mittlerweile über vier Millionen Aufrufe. Warum, kann man nicht beschreiben. Man muss es einfach anschauen:

Kelly Williams, die das Video auf TikTok postete, schrieb dazu nur: «He did me dirty», was so ungefähr viel heisst wie «er hat mir Unrecht getan». Über 8000 Nutzerinnen und Nutzer hinterliessen einen Kommentar zum Video.

Cha-Ka aus «Im Land der Saurier»,1974. pinterest

Viele teilten mit, woran sie das «Kunstwerk» von Kellys Mann Ben erinnert. Die Vergleiche reichen von Rafiki aus «König der Löwen» über Chewbacca aus «Star Wars» bis hin zu Cha-Ka aus der ersten Folge der US-Science-Fiction-Serie «Im Land der Saurier». Auch die Sagengestalt Bigfoot, «ein Faultier» oder ein Monster aus «Wo die wilden Kerle wohnen» wollen einige Userinnen und User in dem Bild erkennen.

Die Monster aus «Wo die wilden Kerle wohnen». Illustration von Maurice Sendak. wikiart

Zum Glück hat «Künstler» Ben seiner Frau Kelly so viele Komplimente für ihr Werk von ihm gemacht und sie für die getreuen Details wie seine Muskeln, blauen Augen … und Nippel gelobt. Sonst wäre sie vielleicht nicht so nachsichtig mit seiner Darstellung von ihr gewesen. 😜 (lzo)

