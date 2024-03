Video: watson/lucas zollinger

Dieser Brasilianer jongliert besser als du – und er hat keine Füsse

Lucas Zollinger Folge mir

Ein Brasilianer, der sich online nur «Pedelata» nennt, begeistert mit seinen Fussballvideos alle. Er trickst, er dribbelt, er jongliert und er macht Zielübungen. Der Clou: Der junge Mann kam mit einer Behinderung und ohne Füsse zur Welt. Erst seit er 13 Jahre alt ist, hat er Prothesen. Von dort kommt auch sein Name. «Pe de lata» ist portugiesisch und heisst so viel wie «Blechfuss».

Video: watson/lucas zollinger

Wenn du das Video geschaut hast, weisst du, dass Blechfuss sehr wörtlich verstanden werden muss – denn sprichwörtlich kann es nicht gemeint sein. Dafür beweist «Pedelata» zu viel Ballgefühl.

Auf Anfrage verriet uns der Brasilianer etwas mehr über sich, etwa dass er 19 Jahre alt sei und im Bundesstaat Mato Grosso do Sul wohne. Das Fussballspielen habe er sich selbst in seinem Garten beigebracht – dabei habe er versucht, die Tricks der Jungs auf dem Pausenplatz nachzuahmen. Es habe ihn viel Übung gekostet, so zu tricksen, wie er es jetzt tue.

Auf Instagram und TikTok kann man den Fortschritt «Pedelatas» ein Stück weit zurückverfolgen. Seit etwa einem Jahr lädt er regelmässig Videos hoch – und wird immer besser. Warum er angefangen hat, Videos aufzunehmen und zu posten, wisse er selbst nicht genau.

«Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich nach Antworten suche. Videos aufzunehmen, war ein Versuch.» Pedelata auf Anfrage von watson.

Nachdem sein erstes Video, das er auf den beiden Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok veröffentlicht habe, eine Million Views erreicht habe und ihn viele Userinnen und User mit positivem Feedback und begeisterten Kommentaren unterstützten, poste er täglich weiter, um zu sehen, wohin ihn das Ganze führe. Mittlerweile habe er die Schule abgeschlossen, erzählt er weiter. Nun helfe er in seinem Alltag seinem Vater, der als Tagelöhner verschiedenen Arbeiten nachgehe. «Ich spare auf einen Computer, damit ich lernen kann, Videos zu schneiden und zu editieren.»

