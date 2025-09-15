recht sonnig24°
Ditaji Kambundji trainierte mit Treppen-Springen für Weltmeisterschaft

Video: instagram/ditaji.k

Dank diesem harten Training wurde Ditaji Kambundji Weltmeisterin

15.09.2025, 18:4615.09.2025, 18:46
Freudige Überraschung in Tokio: Die Schweizer Hürdensprinterin Ditaji Kambundji gewinnt Gold über 100 m Hürden! Damit sorgt die 23-Jährige für den ersten Schweizer Triumph an einer Leichtathletik-WM seit 24 Jahren. Wer sich ihren Trainingsplan anschaut, merkt schnell, wie hart die Bernerin für den Rekord trainiert hat:

Video: instagram/ditaji.k

Dass Ditaji Kambundji in ihrem Metier unbesiegbar ist, weiss niemand besser, als die watson-Redaktion: Töricht forderten wir die Ausnahmesportlerin einst zum Treppenlauf-Wettbewerb heraus.

Kambundji steigt 30 Treppen in 2 Sekunden hoch – und wir? Nicht.

Video: watson/Aya Baalbaki

Auch die Kommentatorinnen und Kommentatoren waren völlig aus dem Häuschen, als Ditaji den Weltrekord knackte. Den Triumphmoment siehst du in diesem Video:

TV-Kommentatoren bei Kambundji-Sieg aus dem Häuschen

Video: watson/srf/rts/rsi

(hde)

