Dank diesem harten Training wurde Ditaji Kambundji Weltmeisterin

Freudige Überraschung in Tokio: Die Schweizer Hürdensprinterin Ditaji Kambundji gewinnt Gold über 100 m Hürden! Damit sorgt die 23-Jährige für den ersten Schweizer Triumph an einer Leichtathletik-WM seit 24 Jahren. Wer sich ihren Trainingsplan anschaut, merkt schnell, wie hart die Bernerin für den Rekord trainiert hat:

Dass Ditaji Kambundji in ihrem Metier unbesiegbar ist, weiss niemand besser, als die watson-Redaktion: Töricht forderten wir die Ausnahmesportlerin einst zum Treppenlauf-Wettbewerb heraus.

Kambundji steigt 30 Treppen in 2 Sekunden hoch – und wir? Nicht.

Auch die Kommentatorinnen und Kommentatoren waren völlig aus dem Häuschen, als Ditaji den Weltrekord knackte. Den Triumphmoment siehst du in diesem Video:

