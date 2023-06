Einblick in die Maschine, in der die Sammelbilder ins Päckli kommen. Bild: obs

Das Panini-Album für die Frauen-WM ist da

Mehr «Sport»

Am 20. Juli beginnt die Fussball-WM 2023 der Frauen in Australien und Neuseeland. Mit dabei ist auch die Schweiz, die sich zum zweiten Mal nach 2015 für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.

Noch steht das definitive Aufgebot von Nationaltrainerin Inka Grings nicht fest. Sie wird es rund zwei Wochen vor dem Turnier bekannt geben.

16 Schweizer Fussballerinnen dürfen sich aber schon jetzt freuen: Ihr Ebenbild gibt es ab sofort als Sammelbild.

Das Album kommt sehr farbenfroh daher. Bild: obs

Ob die Hersteller alle 16 richtig ausgewählt haben? Weil frühzeitig Redaktionsschluss ist, sind regelmässig Spielerinnen und Spieler in den Alben, die am Turnier nicht dabei sind. An der EM 2022 beispielsweise gab es ein Panini-Bild von Alisha Lehmann, die dann aus persönlichen Gründen auf eine Turnierteilnahme verzichtete.

Das Sammelalbum für die Frauen-WM 2023 beinhaltet insgesamt 580 Sticker. Die Kollektion sei ab sofort an den gewohnten Orten erhältlich, teilt Panini mit. Im eigenen Online-Shop verkauft der Hersteller eine Box mit 250 Sammelbildern für 55 Franken. (ram)