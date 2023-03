Der Spielplan zur Frauen-Fussball-WM 2023 – mit allen Anspielzeiten

Dieses Jahr wird die Fussball-WM der Frauen in Neuseeland und Australien ausgetragen. Am 20. Juli um 09:00 Uhr Schweizer Zeit rollt der Ball ein erstes Mal. Am 20. August wird im Sydney Football Stadium das Finale ausgetragen und die Weltmeisterinnen werden gekürt.

Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Damit du dabei den Überblick über den Spielplan und die Spiele der Schweiz an der Frauen-WM 2023 behältst, haben wir dir die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Alle Anstosszeiten gelten für die Schweiz, nicht für den Austragungsort.



Die Spiele der Schweiz

Die Schweizer Mannschaft konnte sich im Qualifikationsspiel am 11. Oktober 2022 knapp gegen Wales durchsetzen. Erst in der Verlängerung gelang den Schweizerinnen das Siegestor zum 2:1-Schlussresultat.

Bild: keystone

Freitag, 21. Juli

7 Uhr: Philippinen 🇵🇭 – Schweiz 🇨🇭

10 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Norwegen 🇳🇴

9 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Neuseeland 🇳🇿

WM-Spielplan nach Gruppen

Bild: keystone

Falls dich die Spiele der einen oder anderen Gruppe ebenfalls interessieren, findest du hier den Spielplan nach Gruppen.

Gruppe A

Donnerstag, 20. Juli

9 Uhr: Neuseeland – Norwegen

7 Uhr: Philippinen – Schweiz

7 Uhr: Neuseeland – Philippinen

10 Uhr: Schweiz – Norwegen

9 Uhr: Norwegen – Philippinen

9 Uhr: Schweiz – Neuseeland

Gruppe B

Donnerstag, 20. Juli

12 Uhr: Australien – Irland

4 Uhr: Nigeria – Kanada

14 Uhr: Kanada – Irland

12 Uhr: Australien – Nigeria

12 Uhr: Irland – Nigeria

12 Uhr: Kanada – Australien

Gruppe C

Freitag, 21. Juli

9 Uhr: Spanien – Costa Rica

9 Uhr: Sambia – Japan

7 Uhr: Japan – Costa Rica

9 Uhr: Spanien – Sambia

9 Uhr: Costa Rica – Sambia

9 Uhr: Japan – Spanien

Gruppe D

Samstag, 22. Juli

11 Uhr: England – Haiti

14 Uhr: Dänemark – China

10 Uhr: England – Dänemark

13 Uhr: China – Haiti

13 Uhr: Haiti – Dänemark

13 Uhr: China – England

Gruppe E

Samstag, 22. Juli

3 Uhr: USA – Vietnam

9 Uhr: Niederlande – Portugal

3 Uhr: USA – Niederlande

9 Uhr: Portugal – Vietnam

9 Uhr: Vietnam – Niederlande

9 Uhr: Portugal – USA

Gruppe F

Sonntag, 23. Juli

12 Uhr: Frankreich – Jamaika

13 Uhr: Brasilien – Panama

12 Uhr: Frankreich – Brasilien

14 Uhr: Panama – Jamaika

12 Uhr: Jamaika – Brasilien

12 Uhr: Panama – Frankreich

Gruppe G

Sonntag, 23. Juli

7 Uhr: Schweden – Südafrika

8 Uhr: Italien – Argentinien

2 Uhr: Argentinien – Südafrika

9 Uhr: Schweden – Italien

9 Uhr: Südafrika – Italien

9 Uhr: Argentinien – Schweden

Gruppe H

Montag, 24. Juli

10 Uhr: Deutschland – Marokko

4 Uhr: Kolumbien – Republik Korea

6 Uhr: Republik Korea – Marokko

11 Uhr: Deutschland – Kolumbien

12 Uhr: Republik Korea – Deutschland

12 Uhr: Marokko – Kolumbien

