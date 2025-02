Video: watson/lucas zollinger

So wurde Odis Siegerlauf im TV kommentiert

Mehr «Videos»

Es war das Letzte, was ihm noch gefehlt hat – und jetzt hat er es endlich geschafft: Marco Odermatt ist Weltmeister im Super-G. In Saalbach in Österreich gelang dem Schweizer Ski-Ass ein perfekter Lauf. Odermatt holte mit seiner Zeit von 1:24,57 überzeugend den ersten Platz und verdiente sich damit die Goldmedaille. So wurde die Abfahrt im TV in den verschiedenen Sprachen kommentiert:

Video: watson/lucas zollinger

Der 27-jährige Odermatt reiste als Führender im Gesamtweltcup und in den Disziplinenwertungen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom ins Glemmtal – und zwar mit gigantischem Vorsprung. In der heute gefragten Disziplin, dem Super-G, ist Odermatts Bilanz überragend, wie die Kommentatoren auf ORF anmerkten: In den letzten vier Jahren landete er bei 80 Prozent der Starts auf dem Podest – fast die Hälfte der Rennen, bei denen er antrat, konnte er gewinnen, 12 von 25 nämlich.

Mit dem Super-G-Weltmeistertitel wollte es bisher nicht klappen, doch nun scheint der Fluch gebrochen. Nach einem beinahe perfekten Lauf hat Odermatt die Goldmedaille bekommen und baut seine Dominanz weiter aus.

Vor dem Rennen war noch von einem möglichen Schweizer Dreifachsieg die Rede, daraus wurde aber nichts. Die anderen drei Schweizer am Start des Super-G Alexis Monney, Franjo von Allmen und Stefan Rogentin schafften es nicht einmal in Podestnähe – Monney schied gar ganz aus. (lzo)

Mehr Kommentatoren, die wegen Odermatt ausrasten:

Skikommentatoren wegen Odi aus dem Häuschen

Video: watson/Emanuella Kälin

Odermatt gewinnt erneut – Kommentatoren flippen wieder aus

Video: watson/Michael Shepherd

Odermatt versetzt alle ins Staunen