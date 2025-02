Nur einer gewann Super-G-Gold noch überlegener als Odermatt

Exakt eine Sekunde beträgt der Vorsprung von Marco Odermatt auf Raphael Haaser. Zwischen dem Schweizer und allen anderen liegt eine kleine Weltreise. Es ist höchst selten, dass es an Weltmeisterschaften im Super-G einen so grossen Abstand zwischen Sieger und Zweitem gibt.

Die grössten Abstände

1,54 s

Mit diesem Rekordvorsprung für einen WM-Super-G gewinnt Stefan Eberharter (Österreich) vor Kjetil Andre Aamodt (Norwegen) im Jahr 1991. Der Austragungsort der Titelkämpfe? Wie in diesem Jahr Saalbach.

Stefan Eberharter sicherte sich 1991 mit einer dominanten Fahrt die Goldmedaille. Bild: www.imago-images.de

0,99 s

2009 in Val d'Isère ist der Neuenburger Didier Cuche beinahe so überlegen wie Odermatt nun. Hinter ihm gewinnt der Italiener Peter Fill Silber.

2009 fuhr Didier Cuche im Super-G allen davon. Bild: EPA

0,87 s

An den legendären Schweizer Festspielen 1987 in Crans-Montana ist Pirmin Zurbriggen im Super-G nicht zu schlagen. Silber geht an seinen ewigen Rivalen Marc Girardelli aus Luxemburg.

In Crans-Montana fuhr Pirmin Zurbriggen mit einem grossen Vorsprung zu Gold. Bild: KEYSTONE

Die knappsten Entscheidungen

0,00 s

In Beaver Creek sichert sich im Jahr 1999 Lasse Kjus zusammen mit Hermann Maier die Goldmedaille. Obwohl Hans Knauss (Österreich) bloss eine Hundertstelsekunde langsamer ist als der Norweger Kjus und der Österreicher Maier, reicht es nur für Bronze

Zeitgleich sicherten sich Hermann Maier (links) und Lasse Kjus die Goldmedaille. Bild: AP

0,01 s

Gab es in diesem Jahr beinahe einen Rekordvorsprung, so ist die Marge 2023 bei den letzten Weltmeisterschaften so gering wie nur möglich. Der Kanadier James Crawford hat das Hundertstelglück auf seiner Seite, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat das Nachsehen.

Mit einem Vorsprung von einem Hundertstel sicherte sich James Crawford vor zwei Jahren die Goldmedaille. Bild: keystone

0,07 s

Mit diesem James-Bond-Vorsprung setzt sich Vincent Kriechmayr durch. Der Österreicher wird 2021 in Cortina Super-G-Weltmeister vor dem Deutschen Romed Baumann.

Vincent Kriechmayr fuhr 2021 in Cortina zu Gold. Bild: keystone

0,08 s

Zehn Jahre nach seinem überraschenden WM-Titel 1991 holt Stephan Eberharter beinahe noch einmal Gold. Doch in St. Anton fährt der Amerikaner Daron Rahlves zum Weltmeistertitel. Eberharter sichert sich zwei Jahre später doch noch einmal die Goldmedaille im Super-G.

Daron Rahlves posiert mit seiner Goldmedaille. Bild: AP

0,09 s

2019 im schwedischen Are wird Dominik Paris vor zwei zeitgleichen Fahrern Super-G-Weltmeister. Silber gewinnen Vincent Kriechmayr und der Franzose Johan Clarey.