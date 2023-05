Video: watson/Lucas Zollinger

Schneller, als du mitzählen kannst: Finnischem Kickboarder gelingt «Rekordsprung»

Der finnische Kickboarder Veeti Tuutti hat auf seinem Instagram-Kanal ein Video von einem spektakulären Sprung veröffentlicht. Elf sogenannte Tailwhips macht er darin, bevor er wieder am Boden aufkommt. Er sei der Erste auf der Welt, dem das gelinge, schreibt er. Ob das stimmt oder nicht – dass es unglaublich ist, wird niemand abstreiten, der dieses Video gesehen hat:

Der 20-jährige Tuutti probiert den Trick schon seit vier Jahren immer wieder. Auf seinem Instagram-Profil finden sich – neben etlichen anderen krassen Stunts – auch mehrere Videos vergangener Versuche. Trotz all der Stürze gab Tuutti nicht auf und hat es jetzt also geschafft. Erst im Januar hat er auch einen anderen – laut eigenen Angaben – Weltrekord aufgestellt. Damals gelangen ihm acht sogenannte Fingerwhips in einem Sprung. (lzo)

