König Orlik will den Muni nicht – das Interview nach dem Triumph

01.09.2025, 10:4101.09.2025, 17:01
Armon Orlik triumphiert am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis, obwohl er nicht im Schlussgang stand. Im Interview nach seinem Sieg erzählt der Bündner, was er mit dem Muni Zibu vorhat, der zu seinem Preis gehört, und was ihm durch den Kopf ging, als klar wurde, dass er der neue Schwingerkönig ist.
Armons Bruder Curdin, der am ESAF einen Kranz gewonnen hat, fällt ihm nach der Entscheidung um den Hals und ist sichtlich bewegt.
Video: watson/Keystone-SDA/CH Media Video Unit
(hde)
Video: ch media/TeleZüri/SDA/Video Unit
