Armon Orlik im Interview nach seinem ESAF-Triumph in Mollis

Video: watson

König Orlik will den Muni nicht – das Interview nach dem Triumph

01.09.2025, 10:4101.09.2025, 17:01
Armon Orlik triumphiert am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis, obwohl er nicht im Schlussgang stand. Im Interview nach seinem Sieg erzählt der Bündner, was er mit dem Muni Zibu vorhat, der zu seinem Preis gehört, und was ihm durch den Kopf ging, als klar wurde, dass er der neue Schwingerkönig ist.

Armons Bruder Curdin, der am ESAF einen Kranz gewonnen hat, fällt ihm nach der Entscheidung um den Hals und ist sichtlich bewegt.

Video: watson/Keystone-SDA/CH Media Video Unit


(hde)

Video: ch media/TeleZüri/SDA/Video Unit
Die beliebtesten Kommentare
avatar
JJTheBigDog
01.09.2025 13:35registriert April 2017
Könnt ihr nicht schreiben, was er mit dem Muni vorhat? Muss ich extra zu einem anderen Browser wechseln, um das zu erfahren? Seid ihr eine Online-Zeitung oder ein Video-Portal?
392
Melden
Zum Kommentar
avatar
just sayin
01.09.2025 12:13registriert Mai 2019
die meisten preis-munis werden seit jahren weiterverkauft. das ist eigentlich die norm.
291
Melden
Zum Kommentar
avatar
Raketenwissenschaftler
01.09.2025 12:40registriert Januar 2023
Ein Muni wird unter fragwürdigen Bedingungen zur Schau gestellt zur Belustigung der Schwingfans, die ja so traditionell sind. Man könnte auch ehrlich sein und einfach Geld als Hauptpreis geben. Der Muni bleibt ja eh beim alten Besitzer.
2813
Melden
Zum Kommentar
18
