Video: watson

König Orlik will den Muni nicht – das Interview nach dem Triumph

Mehr «Videos»

Armon Orlik triumphiert am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis, obwohl er nicht im Schlussgang stand. Im Interview nach seinem Sieg erzählt der Bündner, was er mit dem Muni Zibu vorhat, der zu seinem Preis gehört, und was ihm durch den Kopf ging, als klar wurde, dass er der neue Schwingerkönig ist.

Armons Bruder Curdin, der am ESAF einen Kranz gewonnen hat, fällt ihm nach der Entscheidung um den Hals und ist sichtlich bewegt.

Video: watson/Keystone-SDA/CH Media Video Unit



(hde)

Video: ch media/TeleZüri/SDA/Video Unit

Das könnte dich auch interessieren

Das ESAF 2025 ist vorbei – ein Rückblick im Video

Video: watson/lucas zollinger

Das sind die besten Schnupfsprüche vom ESAF – es geht unter die Gürtellinie

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger

«Diese Tracht kostet 5000-6000 Franken» – das machen die Ehrendamen am ESAF