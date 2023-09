Video: instagram/thephillycaptain

«Wallygator» beisst nicht – aber muss trotzdem vor dem Stadion warten

Schon einmal einen Alligator in einem Sportstadion gesehen? Nein? Vermutlich, weil sie nicht reingelassen werden. Da wird auch keine Ausnahme für «WallyGator», einen handzahmen Alligator in den USA, gemacht.

WallyGator sei ein «Therapie-Alligator», sagt sein Besitzer Joie Henney. Trotzdem wurde den beiden der Zutritt zum «Citizens Bank Park» verweigert, um am Mittwoch, 27. September, das Spiel der Philadelphia Phillies gegen die Pittsburgh Pirates am Mittwoch zu sehen. Grund: Im Stadion sind nur «zertifizierte Diensthunde oder Diensthunde in Ausbildung für Gäste mit besonderen Bedürfnissen willkommen».

Alle anderen Tiere sind verboten.

Nun verteilt WallyGator seine Liebe halt vor dem Stadion

In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie Fans das Tier vor dem Stadion in Philadelphia umarmte, nachdem die Heimmannschaft einen 7:6-Playoff-Sieg feierte. Wally wurde von seinem Besitzer 2015 gerettet und sei angeblich völlig harmlos. Er schlafe mit diesem im selben Bett und «verteile gerne Küsse». Wenn man ihm die Hand ins Maul lege, weigere er sich, dieses zu schliessen. Was gut ist – ein Alligator hat eine Bisskraft von 1,3 Tonnen. (lzo)

