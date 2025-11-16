bedeckt10°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Irland schafft es in Ungarn in letzter Sekunde in die Playoffs

Ireland&#039;s Troy Parrott, left, scores his side&#039;s third goal during the World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Hungary and Ireland in Budapest, Hungary, Sunday, Nov. 16, 2025. ...
Zwei Tore gegen Portugal, drei gegen Ungarn: Troy Parrott erzielt das 3:2.Bild: keystone

Wahnsinn in Budapest: Irland schafft es in letzter Sekunde in die WM-Playoffs

Troy Parrott (23) wird wohl sein Leben lang nicht mehr für ein Guinness bezahlen müssen. Der Stürmer schiesst Irland mit einem Hattrick zum Herzschlag-3:2-Sieg in Ungarn und damit in die Playoffs für die WM 2026.
16.11.2025, 17:1116.11.2025, 17:40
Inhaltsverzeichnis
Gruppe FGruppe DGruppe IGruppe K

Gruppe F

Ungarn – Irland 2:3

Die Republik Irland bestreitet im Frühling die WM-Playoffs. Die «Boys in Green» waren schon beinahe weg vom Fenster, doch mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen überholten sie Ungarn noch.

Der Erfolg trägt vor allem einen Namen: jenen von Troy Parrott. Der 23-jährige Stürmer von AZ Alkmaar schoss zuerst beide Tore beim überraschenden 2:0-Heimsieg der Iren gegen Portugal, wo Cristiano Ronaldo wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war.

In Budapest sicherte sich Parrott am Sonntagnachmittag endgültig seinen Platz in den Geschichtsbüchern des irischen Fussballs: Er schoss beim 3:2-Sieg gegen Ungarn einen Hattrick. Als das Spiel eigentlich schon so gut wie abgepfiffen war, kam noch einmal ein weiter Ball in den Strafraum, wo Parrott nicht lange fackelte und die mitgereisten Fans von der grünen Insel ausrasten liess. Nun winkt die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit dem Turnier 2002 in Japan und Südkorea.

Ungarn – Irland 2:3 (2:1)
Budapest. - SR Eskas (NOR).
Tore: 3. Lukacs 1:0. 15. Parrott (Penalty) 1:1. 37. Varga 2:1. 80. Parrott 2:2. 96. Parrott 2:3.

Portugal – Armenien 9:1

Portugal qualifizierte sich als viertes Team aus Europa für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die Lusitaner zeigten gegen Armenien beim 9:1 eine eindrückliche Gala. Die Abwesenheit des gesperrten Kapitäns und Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo fiel überhaupt nicht ins Gewicht. Für Portugal ist es die neunte WM-Teilnahme, die siebte in Serie.

Portugal&#039;s Vitinha waves at the end of a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Portugal and Armenia in Porto, Portugal, Sunday, Nov. 16, 2025. (AP Photo/Luis Vieira) Portugal Arm ...
Die Portugiesen lassen sich nach dem Beinahe-Stängeli feiern.Bild: keystone

Ernsthaft glaubte in Porto niemand daran, dass die Portugiesen am letzten Spieltag noch ihr WM-Ticket verspielen würden gegen Schlusslicht Armenien, und selbst als der Aussenseiter auf 1:1 stellte, spielte die Seleçao einfach unentwegt weiter nach vorne – und überforderte Armenien Mal für Mal.

Zur Pause hatte der Europameister von 2016 schon ein 5:1 herausgeschossen, sodass die letzte Halbzeit dieser Qualifikation zu einem Schaulaufen verkam. João Neves und Bruno Fernandes erzielten je drei Treffer.

Portugal – Armenien 9:1 (5:1)
Porto. - SR Peljto (BIH).
Tore: 7. Veiga 1:0. 18. Spertsyan 1:1. 28. Ramos 2:1. 30. João Neves 3:1. 41. João Neves 4:1. 45. Fernandes (Penalty) 5:1. 52. Fernandes 6:1. 72. Fernandes (Penalty) 7:1. 81. João Neves 8:1. 92. Conceição 9:1.

Gruppe D

Gruppe I

Gruppe K

(ram/sda)

Die Spiele vom Samstag:

Österreich der WM nah – Spanien und Belgien so gut wie durch
Mehr von der WM-Qualifikation:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 33
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Portugal: 9. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Viertelfinal)
Grösster WM-Erfolg: 3. Platz (1966)
quelle: keystone / luis vieira
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seehund flüchtet vor Orcas auf ein Boot
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
2
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
3
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
4
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
5
Studie zeigt: Frauen verlieren bei Scheidung 38 Prozent des Einkommens
Meistgeteilt
1
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
2
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
3
Jaquez reist nicht in den Kosovo mit +++ Derron gewinnt Triathlon in Dubai
4
In 9 Spielen wird Doug Gilmour zur Rappi-Ikone – das erste ist legendär
5
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
Embolo gehört jetzt zu den Top 10 der ewigen Nati-Torschützenliste
Breel Embolo bringt die Schweiz gegen Schweden im WM-Qualifikationsspiel in Genf mit 1:0 in Führung. Es ist das 22. Länderspieltor des Stürmers – womit er eine Nati-Legende überholt.
Im Stade de Genève läuft die 12. Minute. Dan Ndoye setzt sich am rechten Flügel energisch durch, flankt den Ball scharf vors Tor. Breel Embolo schaltet schneller als die drei schwedischen Gegenspieler in seiner Nähe und bringt die Schweiz mit einem präzisen Schuss 1:0 in Führung:
Zur Story