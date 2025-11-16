Wahnsinn in Budapest: Irland schafft es in letzter Sekunde in die WM-Playoffs
Gruppe F
Ungarn – Irland 2:3
Die Republik Irland bestreitet im Frühling die WM-Playoffs. Die «Boys in Green» waren schon beinahe weg vom Fenster, doch mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen überholten sie Ungarn noch.
There’s a clip of Troy Parrott’s Republic of Ireland winner from RTE which won’t get taken down for copyright.— HLTCO (@HLTCO) November 16, 2025
The commentary is sensational. pic.twitter.com/4wqT5Z14Ti https://t.co/qrrSfpCL4U
Der Erfolg trägt vor allem einen Namen: jenen von Troy Parrott. Der 23-jährige Stürmer von AZ Alkmaar schoss zuerst beide Tore beim überraschenden 2:0-Heimsieg der Iren gegen Portugal, wo Cristiano Ronaldo wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war.
BUILD HIM A STATUE!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2025
BUILD HIM A STADIUM!
BUILD HIM A MANSION!
TROY PARROTT SCORED 2 GOALS VS PORTUGAL!
TROY PARROTT SCORED 3 GOALS VS HUNGARY!
TROYY PARROT SCORED THE 96TH MINUTE GOAL THAT QUALIFIED IRELAND TO THE WORLD CUP PLAY OFFS! 🇮🇪 pic.twitter.com/GVCtpmiDd2
In Budapest sicherte sich Parrott am Sonntagnachmittag endgültig seinen Platz in den Geschichtsbüchern des irischen Fussballs: Er schoss beim 3:2-Sieg gegen Ungarn einen Hattrick. Als das Spiel eigentlich schon so gut wie abgepfiffen war, kam noch einmal ein weiter Ball in den Strafraum, wo Parrott nicht lange fackelte und die mitgereisten Fans von der grünen Insel ausrasten liess. Nun winkt die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit dem Turnier 2002 in Japan und Südkorea.
Ungarn – Irland 2:3 (2:1)
Budapest. - SR Eskas (NOR).
Tore: 3. Lukacs 1:0. 15. Parrott (Penalty) 1:1. 37. Varga 2:1. 80. Parrott 2:2. 96. Parrott 2:3.
Portugal – Armenien 9:1
Portugal qualifizierte sich als viertes Team aus Europa für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die Lusitaner zeigten gegen Armenien beim 9:1 eine eindrückliche Gala. Die Abwesenheit des gesperrten Kapitäns und Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo fiel überhaupt nicht ins Gewicht. Für Portugal ist es die neunte WM-Teilnahme, die siebte in Serie.
Ernsthaft glaubte in Porto niemand daran, dass die Portugiesen am letzten Spieltag noch ihr WM-Ticket verspielen würden gegen Schlusslicht Armenien, und selbst als der Aussenseiter auf 1:1 stellte, spielte die Seleçao einfach unentwegt weiter nach vorne – und überforderte Armenien Mal für Mal.
Zur Pause hatte der Europameister von 2016 schon ein 5:1 herausgeschossen, sodass die letzte Halbzeit dieser Qualifikation zu einem Schaulaufen verkam. João Neves und Bruno Fernandes erzielten je drei Treffer.
Portugal – Armenien 9:1 (5:1)
Porto. - SR Peljto (BIH).
Tore: 7. Veiga 1:0. 18. Spertsyan 1:1. 28. Ramos 2:1. 30. João Neves 3:1. 41. João Neves 4:1. 45. Fernandes (Penalty) 5:1. 52. Fernandes 6:1. 72. Fernandes (Penalty) 7:1. 81. João Neves 8:1. 92. Conceição 9:1.
