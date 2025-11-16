Zwei Tore gegen Portugal, drei gegen Ungarn: Troy Parrott erzielt das 3:2. Bild: keystone

Wahnsinn in Budapest: Irland schafft es in letzter Sekunde in die WM-Playoffs

Troy Parrott (23) wird wohl sein Leben lang nicht mehr für ein Guinness bezahlen müssen. Der Stürmer schiesst Irland mit einem Hattrick zum Herzschlag-3:2-Sieg in Ungarn und damit in die Playoffs für die WM 2026.

Mehr «Sport»

Gruppe F

Ungarn – Irland 2:3

Die Republik Irland bestreitet im Frühling die WM-Playoffs. Die «Boys in Green» waren schon beinahe weg vom Fenster, doch mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen überholten sie Ungarn noch.

Der Erfolg trägt vor allem einen Namen: jenen von Troy Parrott. Der 23-jährige Stürmer von AZ Alkmaar schoss zuerst beide Tore beim überraschenden 2:0-Heimsieg der Iren gegen Portugal, wo Cristiano Ronaldo wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war.

In Budapest sicherte sich Parrott am Sonntagnachmittag endgültig seinen Platz in den Geschichtsbüchern des irischen Fussballs: Er schoss beim 3:2-Sieg gegen Ungarn einen Hattrick. Als das Spiel eigentlich schon so gut wie abgepfiffen war, kam noch einmal ein weiter Ball in den Strafraum, wo Parrott nicht lange fackelte und die mitgereisten Fans von der grünen Insel ausrasten liess. Nun winkt die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit dem Turnier 2002 in Japan und Südkorea.

Ungarn – Irland 2:3 (2:1)

Budapest. - SR Eskas (NOR).

Tore: 3. Lukacs 1:0. 15. Parrott (Penalty) 1:1. 37. Varga 2:1. 80. Parrott 2:2. 96. Parrott 2:3.

Portugal – Armenien 9:1

Portugal qualifizierte sich als viertes Team aus Europa für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die Lusitaner zeigten gegen Armenien beim 9:1 eine eindrückliche Gala. Die Abwesenheit des gesperrten Kapitäns und Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo fiel überhaupt nicht ins Gewicht. Für Portugal ist es die neunte WM-Teilnahme, die siebte in Serie.

Die Portugiesen lassen sich nach dem Beinahe-Stängeli feiern. Bild: keystone

Ernsthaft glaubte in Porto niemand daran, dass die Portugiesen am letzten Spieltag noch ihr WM-Ticket verspielen würden gegen Schlusslicht Armenien, und selbst als der Aussenseiter auf 1:1 stellte, spielte die Seleçao einfach unentwegt weiter nach vorne – und überforderte Armenien Mal für Mal.

Zur Pause hatte der Europameister von 2016 schon ein 5:1 herausgeschossen, sodass die letzte Halbzeit dieser Qualifikation zu einem Schaulaufen verkam. João Neves und Bruno Fernandes erzielten je drei Treffer.

Portugal – Armenien 9:1 (5:1)

Porto. - SR Peljto (BIH).

Tore: 7. Veiga 1:0. 18. Spertsyan 1:1. 28. Ramos 2:1. 30. João Neves 3:1. 41. João Neves 4:1. 45. Fernandes (Penalty) 5:1. 52. Fernandes 6:1. 72. Fernandes (Penalty) 7:1. 81. João Neves 8:1. 92. Conceição 9:1.

Gruppe D

Gruppe I

Gruppe K

(ram/sda)