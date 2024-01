Video: watson/Lucas Zollinger

Wird dieser Senkrechtstarter das Taxi der Zukunft?

Halb Helikopter, halb Flugzeug, ganz elektrisch: Das Flugtaxi «S-A2» von der Hyundai-Tochtergesellschaft Supernal ist so schnell wie ein Sportwagen, so leise wie eine Geschirrspülmaschine und bereit, abzuheben und die Mobilität in Städten zu revolutionieren:

Supernal hat seinen batteriebetriebenen Senkrechtstarter «S-A2» letzte Woche an der Technikmesse CES in Las Vegas vorgestellt, nachdem er letztes Jahr schon an der «Aerospace and Defense Exhibition» in Seoul in Südkorea vorgeführt wurde. Das Flugzeug ab 2028 auf den Markt kommen.

Die acht kippbaren Rotoren liefern vertikalen und horizontalen Schub. Laut den Herstellern wird es vier Passagiere und einen Piloten transportieren können. Die Batterie soll 40 bis 65 Kilometer Reichweite ermöglichen, die durchschnittliche Geschwindigkeit über 190 Kilometer pro Stunde betragen. Dadurch, dass das «S-A2» voll-elektrisch sei, sei es sehr leise, hiess es bei der Präsentation weiter. Der Betrieb verursache zwischen 45 und 65 Dezibel, das sei etwa so viel, wie eine moderne Geschirrspülmaschine.

Vertiports werden die Städte vernetzen

Operieren soll es nach der Vision des Herstellers von sogenannten Vertiports aus – eigens für den Senkrechtstarter angelegte Flughäfen. Diese könnte man in dicht-bebauten Stadtgebieten, in der Natur der Vororte oder sogar auf Hochhäusern anlegen, heisst es. (lzo)

