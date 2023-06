Video: watson/lucas zollinger

Kreative Verkaufsstrategie: Immobilienmaklerin tanzt durch ihre Häuser

Seit der Pandemie steckt der Immobilienmarkt in den USA in der Krise. Hypothekarzinsen und die Immobilienpreise sind so stark gestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Der Traum vom Eigenheim rückt damit für viele in weite Ferne.



Und doch gibt es Menschen, die gerade jetzt versuchen, Häuser zu verkaufen. Weil es ihr Job ist. Die Rede ist von Immobilienmaklern. Und in solch schwierigen Zeiten muss man kreativ werden, wenn man etwas erreichen will. Genau das hat Natalie McCaslin aus Kentucky getan. Schau selbst, wie sie ihre Häuser an den Mann (oder die Frau) bringen will:

Natalie begeistert mit ihren Besichtigungs- Touren -Tänzen ihre Followerinnen und Follower auf TikTok. Über eine Million Mal wurden ihre Videos auf der Plattform bereits angeschaut und das Feedback ist überwiegend positiv.



Aus Natalies Antworten auf die vielen Kommentare ist aber zu schliessen, dass die Tänze ihr bisher zu keinem Verkauf verholfen haben. Aber: Sie habe Spass dabei. Und die Userinnen und User offenbar auch. (lzo)

Und du? Findest du diese Art der Hausbesichtigung cool? Oder bist du eher so der konventionelle Typ?

