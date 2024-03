TikToker brechen für Fame in Basketballstadion ein – Konsequenzen drohen

Video: watson/lucas zollinger

Jugendliche brechen für Fame in Basketballstadion in L.A. ein – jetzt droht die Abrechnung

Mehr «Videos»

Die jugendlichen Betreiber eines TikTok-Kanals in den USA gingen für ihre «15 minutes of fame» etwas zu weit, nun drohen ihnen ernsthafte Konsequenzen. In ihren Videos filmten sich die Jugendlichen aus dem Raum Los Angeles dabei, wie sie in Sportstadien oder Wolkenkratzer einbrechen.

Ihr letzter Streich: Ein Einbruch in das noch nicht fertiggestellte Stadion der Basketballmannschaft «L.A. Clippers», den «Intuit Dome», in Inglewood. Der Bürgermeister der Stadt, die faktisch mit Los Angeles zusammengewachsen ist, will nun mit den TikTok-Einbrechern abrechnen.

Video: watson/lucas zollinger

Der «Intuit Dome» soll erst im August 2024 eröffnet werden. In den Videos ist klar zu erkennen, dass die Bauarbeiten am 2 Milliarden teuren neuen Zuhause der L.A. Clippers noch nicht abgeschlossen sind. Über eine Aussenmauer und eine Leiter gelangten die Jugendlichen ins Innere des Stadions, wo sie ein paar Körbe warfen und mit einem Feuerlöscher herumspielten. Dabei hielten sie ihr Gesicht offen in die Kamera – was ihnen jetzt zum Verhängnis werden dürfte.

Der «Intuit Dome» im Oktober 2023. Die Eröffnung soll im August dieses Jahres stattfinden. Bild: wikimedia commons

Bürgermeister droht Konsequenzen an

James T. Butts, der Bürgermeister von Inglewood, hat derweil Konsequenzen angekündigt. Man habe die Identität der TikToker festgestellt und werde entsprechende Massnahmen ergreifen. «Bei solchen Dingen machen wir keine halben Sachen», wird er im Los Angeles Magazine zitiert. Er plant, ein Exempel an ihnen zu statuieren. «Es wird diesen jungen Männern – und allen ihren TikTok-Fans – sehr klar sein, dass auf einen Moment der TikTok-Fame die Misere folgt.»

Nicht der erste Einbruch

Es war nicht der erste Einbruch, den die jugendlichen TikToker verübten. Auf ihrem Kanal finden sich Videos, wie sie Wolkenkratzer erklimmen oder in andere Sportstadien in Los Angeles einsteigen. Im August letztes Jahr stiegen sie ins «Dodgers Stadium» der gleichnamigen Baseball-Mannschaft ein, das Video davon hat knapp 800'000 Aufrufe und über 100'000 Likes. Nur einen Monat davor war das «SoFi Stadium», ein American-Football-Stadion dran. Dieses Video wurde sogar über drei Millionen Mal aufgerufen. Das Video des Einbruchs in den «Intuit Dome» hingegen ist mittlerweile auf TikTok nicht mehr auffindbar und wurde anscheinend gelöscht.

Auch die Bauruinen der «Oceanwide Plaza», die kürzlich als «Graffiti Towers» durch die Medien gingen, haben sie letztes Jahr bereits erklommen. Allerdings waren sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht «unbefleckt». (lzo)

Mehr Videos aus der verrückten Welt von TikTok:

TikTok Pink Pasta. Echt, jetzt? Lohnt sich das überhaupt?

Video: watson/nico bernasconi, oliver baroni, tallulah baroni

Australierin wühlt im Outback-Dreck und findet wahren Schatz

Video: watson/lucas zollinger

«Hölle auf Erden» – TikTokerin «defluenct» Urlaubsparadies Bali mit diesem Video