Video: watson/Michael Shepherd

Essiggurken-Margarita, irgendwer? Oder Milch-Wein?? Oder RED-BULL-RAHM???

Lust auf einen Drink? Dann bist du hier an der richtigen Stelle … nicht. Heute stehen nämlich TikTok-Drinks an!

Oliver Baroni Folge mir Michael Shepherd Folge mir

Mehr «Videos»

Das mit den TikTok-Food-Trends ist ja bekanntlich so eine Sache. Trauben-Brie-Pasta, Banana Peel Bacon oder sonstigen Schabernack … echt jetzt imfall – zum Teil ist es eine Zumutung. Sporadisch, aber, gibt’s durchaus auch etwas Geniessbares. Die Dirty Martini Pasta, etwa, die war fein.

Und mit den TikTok-Drinks verhält es sich ähnlich. Der Strawberry Shortcake Shot aus Baileys, Ananassaft und Cranberry Juice war Eingeweide-erregend. Der Gin'n'Jam Cocktail, hingegen, grossartig!

Nun stehen wieder drei Trend-Drinks an:

Pickle Margarita

Red Bull Creamer

Milk Wine

Ob die geniessbar sind?

watson auf TikTok Ja, es ist wahr: watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt hier

Als Erstes steht der Pickle Margarita an. Dieser Drink kommt direkt von Promi-Koch Nick DiGiovanni via Hollywood-Legende Matthew McConaughey:

Okay, das mit dem Essig aus dem Essiggurken-Einmachglas als Cocktail-Zutat ist gar nicht so abwegig. Sattsam bekannt, etwa, ist der Pickleback. Das ist ein Whiskey-Shot mit Pickle Brine Chaser, also ein Shot Gurken-Essig. Ungewöhnlich, aber erstaunlich fein. Analog gibt es auch den Pickle Martini, der wie ein Dirty Martini ist, aber mit einem Schuss Essiggurkenwasser statt Olivenwasser. Das Pickle Beer aus einer vergangenen TikTok-Challenge, indes, erhielt eher durchzogene Voten.

Derweil meldete sich meine sichtlich begeisterte Mitarbeiterin Corina, die mir bedeutete, wir müssten zwingend den Red Bull Creamer probieren. Den … was, bitte? Na, das hier:

Hier sei klärend erwähnt, dass nicht das normale Red Bull zu verwenden ist, sondern die anderen Geschmacksrichtungen, wie etwa Kokos oder Erdbeer-Pfirsich und Konsorten. Als Creamer verwendet man hundskommen Kaffeerahm.

Okay, nun wird's richtig hart:

Tja, was soll man da noch sagen? Legionen von TikTokerinnen und TikTokern schwören darauf. Rotwein mit Milch.

Aber bitte sehr: Seht selbst!

Video: watson/Michael Shepherd

Ok, die nächste Runde Pickle Margaritas geht auf mich! Cheers!