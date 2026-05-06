Video: watson/lucas zollinger

Donald Trump checkt nicht, wie Uno-Kartenspiel funktioniert – und wird prompt parodiert

Mehr «Videos»

US-Präsident Donald Trump will gerne das Bild vermitteln, dass er beim Krieg im Nahen Osten die volle Kontrolle habe. Das war wohl auch die beabsichtigte Botschaft hinter einem KI-generierten Bild, das der 79-Jährige am Montag auf seiner Social-Media-Plattform «TruthSocial» gepostet hat.

Bild: Screenshot TruthSocial

Das Bild zeigt den US-Präsidenten mit sechs Spielkarten in der Hand. Diese erinnern stark an das weltbekannte Kartenspiel «Uno». Darunter steht geschrieben: «Ich habe alle Karten». Trump will damit wohl sagen, er halte im Bezug auf den Nahen Osten alle Karten in der Hand.

Die von Trump beabsichtigte Metapher hat dabei aber einen entscheidenden Logikfehler und funktioniert nicht. Dies entging auch den beiden Comedians Jimmy Kimmel und Stephen Colbert nicht. In ihren Sendungen «Jimmy Kimmel Live» und «The Late Show with Stephen Colbert» machten sie sich über den Fehler des US-Präsidenten lustig. Falls du Uno nicht kennst, findest du die Auflösung im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Trump postet oder teilt immer wieder KI-Inhalte auf seiner Social-Media-Plattform. Erst kürzlich ihm das schon einmal zum Verhängnis, als er ein KI-generiertes Foto verbreitete, das ihn als Jesus zeigte, woraufhin er einen Shitstorm erntete und das Foto wieder löschte.

Donald Trump behauptet, er könne super kopfrechnen – ein Video aus der Vergangenheit zeigt etwas anderes:

Die Lage im Nahen Osten bleibt derweil undurchsichtig. Laut US-Aussenminister Marco Rubio sei die Militäraktion beendet. Wie endgültig dies wirklich ist, wird sich zeigen. Trump und seine Regierung verkündeten ihren vermeintlichen Sieg schon mehrmals, nur um dann doch wieder zurückzukrebsen oder zu relativieren. (lzo)

Weitere Videos von Donald Trump haben wir hier:

Trump pöbelt Journalistin an und gibt sich bezüglich Iran siegessicher

Video: watson/lucas zollinger

Trump macht sich über Ohren von NASA-Mann lustig

Video: watson

Trump fordert Entlassung von Late-Night-Host Jimmy Kimmel – und macht den kritisierten Gag dann selbst