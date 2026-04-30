sonnig18°
DE | FR
burger
Videos
TV

Ex-Ständerat Filippo Lombardi rastet in Talkshow in Italien aus

Ex-Ständerat Lombardi verliert in italienischer Talkshow zu Crans-Montana die Fassung

Der ehemalige Tessiner Mitte-Ständerat und heutige Stadtrat von Lugano, Filippo Lombardi, sorgte in einer Talkshow zu Crans-Montana im italienischen Fernsehen für einen Eklat.
30.04.2026, 14:5030.04.2026, 14:54

Das Verhältnis zwischen der Schweiz und Italien ist seit der verhängnisvollen Silvesternacht in Crans-Montana sehr angespannt. Bei der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation», bei der insgesamt 41 Menschen ihr Leben verloren, waren sechs italienische Staatsangehörige unter den Todesopfern, elf weitere wurden verletzt.

Italien wirft den Schweizer Behörden diverse Fehlverhalten vor. Die jüngste Eskalation in der angespannten diplomatischen Situation waren Spitalrechnungen, die das Spital Sitten an die Opferfamilien in Italien geschickt hatte. Zwar mussten sie diese nicht zahlen – es handelte sich um Rechnungskopien – reichte das aus, um die Wut in der italienischen Bevölkerung und Regierung auf die Schweiz weiter zu entfachen.

Polit-Talkshow über Spitalrechnungen

Die Talkshow «Quarta Repubblica» lud deswegen den Tessiner Politiker und Eishockeyfunktionär Filippo Lombardi ein, um darüber zu sprechen. Nebst dem Moderator Nicola Porr sass dem Schweizer Politiker die Journalistin Hoara Borselli gegenüber. Die Stimmung zwischen den beiden wurde schnell aggressiv, wie nau.ch zuerst berichtete.

Lombardi verlor die Beherrschung, als Borselli ihm unterstellte, wie ein Bürokrat zu agieren. Er sagte, dass er selbst Vater sei, und äusserte sich deplatziert über die Eltern der Opfer:

Video: watson

Zum Zeitpunkt des Wortgefechts zwischen Lombardi und der Journalistin war auch der Vater eines der Opfer von Crans-Montana der Sendung zugeschaltet.

Moderator interveniert

Nicola Porr griff nach dem Wortgefecht ein und stellte klar, dass den Opfern der Brandkatastrophe keine Schuld zukomme. Filippo Lombardi wollte seine Aussage daraufhin schliesslich zurückziehen:

Video: watson

Nicht der erste TV-Ausraster von Lombardi

Bereits im Februar war Filippo Lombardi in einer Talksendung bei Rete 4 zu Gast. Er wurde der Sendung zugeschaltet und stellte sich Fragen rund um die Entschädigungszahlungen, die den Opfern von Crans-Montana zugesprochen wurden. Auch in dieser Sendung war die Stimmung zwischen dem Moderator und Lombardi angespannt.

Streit wegen Crans-Montana: So provozieren italienische Medien gerade Schweizer Politiker

Der Moderator Paolo Del Debbio liess Lombardi in dieser Sendung kaum zu Wort kommen und reagierte sarkastisch auf dessen Äusserungen. Schliesslich wendete er Lombardi demonstrativ den Rücken zu, während dieser tobte.

Rete 4 ist ein Privatsender, der zur Mediaset-Gruppe des verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens, Silvio Berlusconi, gehört.

Mehr zu Crans-Montana

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So trauert Italien um seine Toten von Crans-Montan
1 / 9
So trauert Italien um seine Toten von Crans-Montan

Der Sarg von Chiara Costanzo wird am 7. Januar in die Basilica Santa Maggiore in Mailand getragen. Mehrere hundert Personen nahmen an der Abdankungsfeier teil.
quelle: www.imago-images.de / imago/emanuele roberto de carli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie im Labor gezüchtete Haut den Brandverletzten von Crans-Montana hilft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
440,6 Meter Tiramisu: Neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt
440,6 Meter – so lang ist das neu offiziell gekürte längste Tiramisu der Welt. Mehr als 100 italienische Konditorinnen und Konditoren haben am Sonntag gemeinsam einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt.
Zur Story