Trotz allem: Joe Biden hatte recht

Der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan war letztlich unvermeidlich.

Nach dem Debakel in Afghanistan stellt sich einmal mehr die Frage: Warum sind nicht alle Staaten demokratisch? Es ist doch offensichtlich, dass jede Stimme gleich viel zählen muss und dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Trotzdem haben es in der Geschichte nur wenige Gesellschaften geschafft, eine auf demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien gründende Nation zu errichten. Weshalb?

In seinem Buch «The WEIRDest People in the World» erteilt Joseph Henrich eine Antwort auf diese …