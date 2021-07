Videos

USA

Frau an Sitz geklebt – sie wollte in der Luft Flugzeug-Türe öffnen



Video: watson

Frau will in der Luft Flugzeugtür öffnen – und wird an Sitz geklebt

Verstörende Szene an Bord des American-Airlines-Fluges von Dallas nach Charlotte: Eine Frau versuchte mitten im Flug die Flugzeugtür zu öffnen. Die Passagierin konnte sich anscheinend nicht beruhigen und attackierte auch andere Fluggäste.

Die anwesenden Stewards sahen daraufhin keinen anderen Ausweg, als die Frau an ihrem Sitz mit Klebeband zu fixieren. Gegenüber der «New York Post» bestätigte American-Airlines, dass eine Frau versucht hatte, die vordere Einstiegstür während des Fluges zu öffnen. «Die Frau wurde aus der Maschine geholt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sie darf in Zukunft nicht mehr bei uns mitfliegen.»

Video: watson

Mehr Videos:

Hier gerät eine Chilbi-Bahn gefährlich ins Schwanken Video: watson

Schwerer Hagelsturm trifft Zürich Video: watson

Rekord: Dieser Inder hat die wohl längste Zunge der Welt Video: watson/Aya Baalbaki

(nfr)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

19 Ferienbilder, die vermutlich origineller sind als deine 1 / 21 19 Ferienbilder, die vermutlich origineller sind als deine Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter