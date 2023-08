Video: watson/din

Das kann teuer werden – in dieser Düne bleibst du besser nicht stecken

Mehr «Videos»

Die «Sleeping Bear»-Dünen im gleichnamigen Nationalpark sorgen momentan für Aufsehen im Internet. 3000 Dollar kostet es, wenn man aus der Düne am Lake Michigan befreit werden muss.

Video: watson/din

Der rund 140 Meter hohe Sandhügel mit steilem Abhang an den See ist eine der Hauptattraktionen des Nationalparks. Früher konnten Personen, welche beim Versuch, die Düne wieder hochzusteigen, scheiterten, via Zufahrt an den Strand gerettet werden. Wegen des steigenden Wasserpegels finden die aufwändiger gewordenen Bergungen laut Mlive.com mittels Seilwinden oder dem Feuerwehrboot statt – was zu den höheren Kosten führt. (din)

Mehr Videos:

Video: watson/lucas zollinger

Video: watson/din