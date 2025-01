Video: watson/lucas zollinger

Trumps Rede nach dem Amtsantritt – die auffallendsten Zitate im Video

Jetzt ist es so richtig offiziell. Nachdem Donald Trump am Morgen des 25. Januars in Washington, D.C. seinen Eid abgelegt hat, ist er nicht mehr nur der 45., sondern nun auch der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Danach sprach er zu den versammelten Gästen in der Rotunda des Kapitols, wo die Amtseinführung auf seinen Wunsch hin wegen des kalten Wetters stattfand.



Bei der Rede kam vor allem einer nicht gut weg – sein Vorgänger Joe Biden, der direkt hinter ihm sass. Dieser brauchte Sitzfleisch und eine dicke Haut, um die rund 30-minütige Ansprache zu überstehen, während der Trump ihn ziemlich ununterbrochen als gescheiterten Versager darstellte. Damit ihr euch das nicht auch zumuten müsst, haben wir die angriffigsten Stellen und Zitate hier für euch zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Das Herumhacken auf Biden unterbrach Trump nur mit Lobgesang auf sich selbst. Er kündigte auch erneut an, die Kontrolle über den Panama-Kanal zurückzuholen und den Golf von Mexiko umzubenennen zu «Golf von Amerika». Ausserdem wolle er dem Mount Denali in Alaska seinen alten Namen wiedergeben. Dieser hiess von 1917 bis 2015 Mount McKinley, benannt nach dem 25. Präsidenten der USA. Denali wird der Berg von einem Inuitstamm genannt.

Von seinen Ideen, Kanada oder Grönland zu annektieren, erzählte Trump während seiner Rede im Kapitol nichts. Dafür kündigte er sein neuestes Projekt an: Die US-Flagge auf dem Mars zu hissen. Diese Idee kam ihm wohl mit seinem neusten Freund und SpaceX-Besitzer Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, welcher es sich selbst schon länger zum Ziel gemacht hat, den Mars zu erobern. (lzo)

