Sie geht vor ihrem Partner aufs Knie – und er bricht in Gelächter aus

Dieser Heiratsantrag im Magic-Kingdom-Themenpark in Disney World in Florida geht gerade auf TikTok viral. Die Userin Mac ging Mitte Juni vor ihrem Freund Alex runter auf ein Knie, woraufhin dieser in schallendes Gelächter ausbrach.



Warum, erfährst du im Video (welches auf TikTok mittlerweile über 20 Millionen Aufrufe gesammelt hat):

Video: extern / rest/tiktok: herecomemac

