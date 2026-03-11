bedeckt12°
Postauto-Brand in Kerzers: grosse Betroffenheit der Anwohnenden

Video: watson

«Es war chancenlos, man konnte nicht helfen» – grosse Betroffenheit in Kerzers

11.03.2026, 18:0911.03.2026, 18:09
Yann Lengacher
Yann Lengacher
Kilian Marti
Kilian Marti
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Kerzers in Freiburg steht seit Dienstagabend unter Schock. Im Feierabendverkehr geriet ein Postauto in Brand, sechs Insassen verloren ihr Leben, mindestens fünf weitere Personen wurden verletzt. Unter den Toten ist der Mann, der den Brand gemäss polizeilicher Untersuchung mutwillig ausgelöst hatte.

Viele Umstehende mussten die Tragödie mit ansehen. Einige konnten den Verletzten helfen, andere mussten hilflos zusehen, wie das Postauto von den Flammen verschluckt wurde. Wie die Bewohnerinnen und Bewohner von Kerzers mit dem Schock umgehen und was die Ungewissheit über die Identität aller Opfer mit ihnen macht, erzählten sie watson.

Video: watson



Video: watson/yann lengacher, kilian marti, hanna dedial
Postauto-Brand in Kerzers FR
