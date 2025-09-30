Video: watson

Elefant walzt durchs Wasser und schlägt Touristen in die Flucht

Das Okavangodelta in Botswana ist ein einzigartiger Lebensraum. Seit 2014 gehört es sogar zum UNESCO-Welterbe. Die Besonderheit: Genau dann, wenn rundum der Höhepunkt der Trockenzeit erreicht ist, gelangen die Wassermassen der Regenzeit um etwa 4 Monate verzögert ins Delta. Es hat also genau dann seinen Wasser-Höchststand und wir zu einer Oase für alle Arten.

Bild: SOLENT NEWS

Dies lockt auch immer mehr Safari-Touristen ins Gebiet. Eine solche Gruppe war auch letzten Samstag mit Booten unterwegs. Dabei gerieten sie jedoch gefährlich nahe an eine Elefantenherde. Einer der Elefanten stürmt darauf auf die Gruppe zu. Als wäre es Luft, walzt er durch die Wassermassen und schlägt die Touristen in die Flucht. Die Touristen im Boot scheinen sich der Gefahr nicht bewusst zu sein. Im Video ist zu sehen, wie sie seelenruhig mit dem Handy weiterfilmen. Die Situation geht schlussendlich doch glimpflich aus. Trotz einem gekentertem Boot und viel beschädigtem Kameramaterial entkommen alle mit einem grossen Schock.

