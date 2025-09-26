Video: watson/Emanuella Kälin

Dieser Skateboard-Profi stellt gleich zwei Weltrekorde auf

Der brasilianische Skateboard-Profi Sandro Dias hat gleich zwei Weltrekorde gebrochen. Im Rahmen des Projekts «Red Bull Building Drop» in Porto Alegre stürzte sich der 50-Jährige über eine nahezu senkrechte Rampe von einem 22-stöckigen Regierungsgebäude.

Von einer Höhe von 70 Metern gestartet, setzte er seinen Drop aus rund 60 Metern an und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von 103 km/h.

Damit sicherte er sich die Rekorde für den «höchsten Drop in eine temporäre Quarterpipe» sowie die «höchste Geschwindigkeit auf einer temporären Quarterpipe».

Gegenüber Red Bull erklärte er: «Dieser Traum hat mehr als 13 Jahre gebraucht – und jetzt haben wir ihn an der Grenze des Machbaren verwirklicht.»

Hier siehst du, wie Sandro Dias die zwei Weltrekorde aufstellte:

(emk)

