Videos
Video

Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen in einem Club in Bormio

Video: watson/watson

«Wär ich ein Möbelstück» – Odi zelebriert seine Medaillen in italienischem Club

15.02.2026, 11:5915.02.2026, 11:59

Marco Odermatt feiert in einem Club im italienischen Bormio, nachdem er Silber im Riesenslalom an den Olympischen Spielen gewonnen hat. Dazu dröhnt der Après-Ski-Hit «Wackelkontakt» aus den Boxen. Auch sein Kollege Franjo von Allmen hatte seine Goldmedaillen in diesem Club gefeiert.









Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 75
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Melissa Lotholz vor der Bergkulisse der Dolomiten.
quelle: keystone / jure makovec
Mach dich fit für Olympia! So funktionieren Skirennen
Video: watson
