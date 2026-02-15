Video: watson/watson

«Wär ich ein Möbelstück» – Odi zelebriert seine Medaillen in italienischem Club

Marco Odermatt feiert in einem Club im italienischen Bormio, nachdem er Silber im Riesenslalom an den Olympischen Spielen gewonnen hat. Dazu dröhnt der Après-Ski-Hit «Wackelkontakt» aus den Boxen. Auch sein Kollege Franjo von Allmen hatte seine Goldmedaillen in diesem Club gefeiert.

