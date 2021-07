Videos

Wetter

Waldbrände in Italien, Schnee in Brasilien: Klimawandel?



Verkehrte Welt? Waldbrände in Italien, Schneeengel in Brasilien 🔥⛄️

Die Welt könnte nicht verkehrter sein: In Brasilien freuen sich die Menschen derzeit über viel Schnee – und Italien kämpft gegen hunderte Waldbrände.

Italien

Ganz Italien kämpft mit Waldbränden. Behörden sprechen von über 200 Feuern, die sich vom Süden des Landes bis zur Hauptstadt Rom ziehen. Auch die Inseln Sizilien und Sardinien stehen teilweise in Flammen.

Auf Sardinien wüten Brände in den Wäldern. Viele Menschen mussten wegen des Feuers bereits evakuiert werden, Touristen bei Oristano an der Westküste mussten fliehen. Rund 20.000 Hektar Wald und Olivenhaine auf der italienischen Urlaubsinsel wurden zerstört.

Experten untersuchten, ob es sich im Zusammenhang mit den Feuern in der Provinz Oristano um schwere fahrlässige Brandstiftung handle, bestätigte ein Staatsanwalt der Nachrichtenagentur Ansa.

Brasilien

Ein heftiger Kälteeinbruch sorgte in der Nacht zum Mittwoch für Schneefall im Süden von Brasilien. Nach Angaben des Wetterdienstes «Somar Metereologia» wurde das Phänomen in mehr als 30 Städten im Bundesstaat Rio Grande do Sul registriert. Am frühen Donnerstag herrschten teilweise noch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

