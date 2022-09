Video: watson/lucas zollinger

«Wie Black Mirror» – Grossbritanniens Inflation führt zu dystopischen Szenen im Fernsehen

Wer die Serie «Black Mirror» kennt, weiss: viele der dystopischen Zukunftsszenarien, die darin präsentiert werden, sind gar nicht mehr wirklich Zukunftsszenarien. So gibt es mittlerweile Roboterhunde mit Waffen auf dem Rücken oder Social-Scoring-Systeme, welche die Menschen bewerten und wie eine teuflische Abwärtsspirale funktionieren können.

Eine Szene, die sich kürzlich in der britischen Fernsehsendung «This Morning» abgespielt hat, erinnert einige nun ebenfalls an «Black Mirror» - genauer an das Szenario ‹Stromrechnung als Preis bei einem Gewinnspiel›. So postete der Journalist und Fernseh-Kritiker Scott Bryan auf Twitter: «This Morning ist – wie bei Black Mirror – völlig dystopisch geworden, indem es als Preis bei einem Gewinnspiel die Stromrechnungen bezahlt.» Hier die beschriebene Szene:

Video: watson/lucas zollinger

Gemäss Bryan könnte das Gewinnspiel sogar gegen die Richtlinien des britischen «Ofcom», dem «Office of Communications», verstossen. Er zitiert die Behörde wie folgt: «Wir raten den Sendern dringend davon ab, einen Geldpreis als mögliche Lösung für finanzielle Schwierigkeiten zu präsentieren (z. B. zur Begleichung von Kreditkartenschulden).»

Kritik – aber auch an der Situation selbst

Auf Twitter erhält Bryans Kritik viel Zuspruch. Gewisse Userinnen und User fügen aber an, dass man eigentlich die Situation kritisieren müsste, die ein solches Gewinnspiel überhaupt ermöglicht.

Eine heftige Inflation führt in Grossbritannien gerade zu stark ansteigenden Lebenshaltungskosten. «Heat or eat» – essen oder heizen – ist eine reale Angst, mit der viele Britinnen und Briten auf den nahenden Winter schauen. Ob die von Liz Truss angekündigte Steuersenkung (anstelle dem Bekämpfen der Inflation) jetzt wirklich eine gute Idee ist, wird sich zeigen. (lzo)