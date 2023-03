Ein Forschungsteam um Dr. Tristan Salles von der School of Geosciences der Universität Sydney in Australien hat ein neues Modell entwickelt, das dynamisch die letzten 100 Millionen Jahre der Erde visualisiert. Warum das wichtig ist, siehst du im Video:

Roboterbienen als Plan B gegen das Bienensterben

Roboterbienen – das erinnert an die dystopische britische Science-Fiction-Serie «Black Mirror». In der Folge «Hated in the Nation» («Von allen gehasst», 2016) haben bienenähnliche Minidrohnen die ausgestorbenen Bienen ersetzt, um die Bestäubung der Pflanzen aufrechtzuerhalten. Ein Krimineller hackt die Drohnen, um mit ihnen Menschen umzubringen. Ein eher beklemmendes Szenario.