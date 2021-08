Videos

Wissen

4 Mini-Flieger, die nichts für schwache Nerven sind



Video: watson/Aya Baalbaki

4 Mini-Flieger, die nichts für schwache Nerven sind

Diese Mini-Flieger sehen aus, als könnten sie niemals in die Luft aufsteigen. Falsch gedacht: In ihnen sitzen sogar Pilot*innen.

Diese Mini-Flieger sind definitiv nichts für schwache Nerven. Sie sind verblüffend klein und wirken irgendwie instabil.

Welcome on Board, Ladies and Gentlemen:

Video: watson/Aya Baalbaki

Welcher dieser Flieger wäre genau dein Ding? DragonAirboard 2.0 Bensen B-8 Opensky Archaeopteryx Hilfe...

Das könnte dich interessieren:

Blinder Mountainbiker gibt Vollgas

Video: watson

Fliegendes Auto erreicht wichtigen Meilenstein

Video: watson/een

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Von London nach New York in dreieinhalb Stunden 1 / 11 Von London nach New York in dreieinhalb Stunden quelle: boom supersonic Militär-Flugzeug zerstört Spital-Landeplatz Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter