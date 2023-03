Videos zeigen das Ausmass der Schneemengen in Kalifornien

Video: watson/een

Häuser sind nicht mehr zu entdecken – so viel Schnee ist in Kalifornien gefallen

Mehr «Videos»

Eine Reihe von Winterstürmen hat in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien über 365 cm Schnee abgeladen. Damit ist mehr als doppelt so viel Schnee als im jährlichen Durchschnitt gefallen. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten sich in der letzten Woche immer wieder selbst ausgraben.

Diese Videos zeigen das Ausmass der Schneemengen.

Video: watson/een

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat für 13 Bezirke des US-Bundesstaats den Notstand ausgerufen.

(een)

Weitere spannende Videos:

Eindrücklich: Hier begräbt eine Lawine ein Bergsteiger-Basiscamp

Video: watson/lucas zollinger

Ski-Influencer fährt in Lawine – und filmt den Absturz

Video: watson/een

21 Menschen in Albuquerque aus einer gestrandeten Gondel gerettet