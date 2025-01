Video: ch media/Video Unit

BMW brettert in Zürcher Bahnhof: «Sie begannen sich nach dem Unfall zu streiten»

Am Bahnhof Glanzenberg in Dietikon ZH kam es in der Nacht auf Montag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei junge Männer haben sich bei einem Selbstunfall kurz nach Mitternacht verletzt. Der rote BMW, den sie gefahren haben, kam auf einer Treppe am Bahnhof zum Stillstand. Eine Augenzeugin berichtet im Video, was sie vom Unfall mitbekommen hat. Sie berichtet, dass die beiden 19-jährigen Verunfallten, nachdem sie aus dem Auto gestiegen sind, lautstark zu streiten begonnen hätten. Die Kantonspolizei Zürich klärt nun den Unfallhergang ab.

