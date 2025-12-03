Bitcoin über 90'000 Dollar – neuer Erholungsversuch

Die Kryptowährung Bitcoin hat sich nach den zuletzt heftigen Rückschlägen zur Wochenmitte wieder etwas erholt. Für eine Trendwende sehen Marktbeobachter indes noch keine klaren Anzeichen.

Am Mittwochvormittag notiert Bitcoin bei rund 92'935 Dollar und damit rund 6,9 Prozent höher als vor einer Woche. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 1,85 Billionen Dollar, das sind rund 150 Milliarden mehr als in der Vorwoche.

US-Firma Strategy als «Damoklesschwert»

Von einer Trendwende im bestehenden Abwärtskanal zu sprechen sei indes noch verfrüht, heisst es aus Händlerkreisen: «Das leichte Aufatmen könnte schnell wieder in Nervosität umschlagen», meint etwa Timo Emden von Emden Research. «Im grösseren Kontext dürfte sich der Crash auf Raten fortsetzen», so der Analyst.

Die momentane Stabilisierung zeige eher ein Muster einer kurzfristigen Gegenbewegung. Emden macht seine Prognose nicht zuletzt daran fest, dass die Sorgen um das von Michael Saylor geführte Bitcoin-Unternehmen Strategy wie ein «Damoklesschwert» über den Köpfen der Anleger schwebe.

Das ehemals als «MicroStrategy» firmierende börsennotierte US-Unternehmen hat mit einem Bitcoin-Bestand von zuletzt gemeldeten 650'000 Bitcoin erstmals ein «Notfallszenario» formuliert. Dies hatte laut Marktteilnehmern eine gewisse Nervosität am Markt ausgelöst.

Ebenfalls für wenig Zuversicht sorgen die Kapitalflüsse bei den Bitcoin-Spot-ETFs. Seit Mitte November überwiegen die Abflüsse, wobei in den letzten Tagen immerhin erstmals wieder – wenn auch kleine – Zuflüsse registriert wurden.

Altcoins ziehen schwächer nach

Auch der breitere Kryptomarkt wagt einen Stabilisierungsversuch und stösst mehrheitlich nach den Tiefs wieder in positives Terrain vor. Das Wochenplus fällt indes bei der Mehrheit der Altcoins kleiner aus als bei Bitcoin. So notiert etwa die zweitgrösste Kryptowährung Ether mit einem Plus von 3,7 Prozent im Vergleich zur Vorwoche wieder knapp über 3000 Dollar.

Der Marktwert aller gut 19'000 auf dem Portal CoinGecko gelisteten Kryptowährungen lag am Mittwoch bei rund 3,23 Billionen Dollar – ein Plus von 230 Milliarden Dollar innerhalb einer Woche. Der Bitcoin-Anteil am Gesamtmarkt stieg derweil wieder auf rund 57 Prozent. (rbu/sda/awp)