Frankreichs Wettbewerbshüter verhängen Millionenstrafe gegen Google

Welche Daten Firmen über mich sammeln – und wie du selbst Einblick bekommst

Mit Datenauskunftsbegehren kann man herausfinden, wer was über einen weiss. Gelegentlich kommt auch überraschendes heraus.

Welches Wissen existiert zu meiner Person? Vor gut drei Jahren fing ich an, mir die Frage ein bisschen systematischer zu stellen. Ich wusste, dass es Firmen und «Datenkraken» gibt, die alles Mögliche über mich sammeln. Doch was genau da war, blieb mir unbekannt. 2018 änderte ich dies: Ich fing an nachzufragen, wer was über mich weiss. Geholfen hat mir das schweizerische Datenschutzgesetz, das mir erlaubt, von jeder Firma Auskunft über meine Daten zu verlangen.

Aus dieser Neugierde wurde über …