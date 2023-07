Mobilfunk-Abos: Salt bittet diese Kundinnen und Kunden stärker zur Kasse

West Ham will Goretzka als Rice-Ersatz +++ Amdouni vor Wechsel in die Premier League

Google lanciert ChatGPT-Konkurrent «Bard» in der Schweiz

Google hat seinen KI-Textroboter Bard in Europa und damit auch in der Schweiz gestartet. Ab heute könne er in der Schweiz, in ganz Europa und vielen weiteren Regionen weltweit genutzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.