China flutet Europa mit billigen E-Autos – nun schlägt die EU zurück

Die EU leitet eine Untersuchung wegen chinesischer E-Auto-Subventionen ein. Die Weltmärkte würden von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Nun droht Brüssel mit Strafzöllen.

Die EU leitet eine Untersuchung wegen staatlicher Unterstützung für Elektroautos aus China ein. «Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt - das verzerrt unseren Markt», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament in Strassburg. Das sei nicht akzeptabel. Die Weltmärkte würden von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt.

Der Dolphin von BYD soll VWs ID.3 in Europa Konkurrenz machen.

Eine Antisubventionsuntersuchung kann dazu führen, dass beispielsweise Strafzölle erhoben werden. Derzeit laufen in mehreren Wirtschaftsbereichen Massnahmen, um die Abhängigkeit der EU von Staaten wie China zu verringern und heimische Unternehmen zu schützen. Im März hatte die EU-Kommission etwa einen Vorschlag für ein Gesetz zur Rohstoffversorgung vorgestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass die EU bei wichtigen Rohstoffen nicht von Importen aus einzelnen Ländern wie China abhängig bleibt.

China ist der mit Abstand wichtigste Markt für batterieelektrische E-Autos (BEV)