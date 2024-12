Pierre-Yves Maillard zerpflückt EU-Deal: «Hunderttausenden droht eine Verschlechterung»

Innerhalb der SP könnte es nun zu zwei Lagern kommen. Eines, das den EU-Deal unterstützt und eines, das sich aufseiten der Gewerkschaften schlägt. «In allen Parteien gibt es zu solch komplexen Themen teils unterschiedliche Positionen, so funktioniert Politik», sagt Maillard dazu. «Es ist möglich, dass die einen das Paket am Ende für ausreichend halten, die anderen nicht.» (cma)

Maillard stört vor allem die EU-Spesenregelung. Entsandte Arbeitskräfte würden damit nur noch die Spesen des Herkunftslandes erhalten. Diese sind in den meisten Fällen tiefer als in der Schweiz. «Entsandte Arbeitskräfte wären billiger als unsere eigenen, weil sie weniger Spesen bekommen», sagt Maillard. «Das würde auch den Druck auf die heimischen Löhne erhöhen – und für das einheimische Gewerbe zum Problem werden.»

«Voice of Europe»-Affäre: AfD-Politiker bei Propaganda-Show in Belarus

Strom viel zu teuer? Mega-Dividenden in Energiefirmen sorgen für Kritik – die Sonntagsnews

Die Mitte bringt einen Gegenvorschlag zur «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative, die Swiss ärgert sich über die Gepäcksortieranlage am Flughafen und ein Psychiater der Stadt Zürich präsidiert eine Sekte: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Der Bund hat das Genfer Zentrum für humanitären Dialog beauftragt, in der eritreischen Diaspora in der Schweiz zu vermitteln. Wie der «Sonntagsblick» berichtete, soll die Organisation, die weltweit Kriegsparteien an den Verhandlungstisch bringt, Spannungen zwischen Anhängern und Gegnern der eritreischen Militärdiktatur deeskalieren. Martin von Muralt, Delegierter des Sicherheitsverbunds Schweiz (SVS), bestätigte der Zeitung erste Gespräche mit den betroffenen Gruppen. Ziel des Projekts sei es, Gewalt auf Schweizer Strassen durch Dialog zu verhindern. Die Vermittlung gestaltet sich laut von Muralt jedoch schwierig, da es auch innerhalb der Gruppierungen unterschiedliche Auffassungen gibt. Wiederholt kam es in der Schweiz zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in der eritreischen Gemeinschaft.