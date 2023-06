Die US-Börsenaufsicht verklagt Binance – und schickt den Bitcoin-Kurs damit auf Talfahrt

Es sind zwei Schwergewichte, die sich nun in den USA zoffen. Ähnliche Vorwürfe haben im November bereits die Krypto-Börse FTX zu Fall gebracht. «Die US-Regulierungsbehörden legen Binance ziemlich grosse Steine in den Weg und machen die Kryptowelt weiterhin auf sich aufmerksam», sagt Finanz-Professorin Reena Aggarwal zur «New York Times».

Es sind happige Vorwürfe, die die «Securities and Exchange Commission» (S.E.C.) macht: «Binance hat sich um Milliarden von US-Dollar bereichert und gleichzeitig das Vermögen der Anleger einem erheblichen Risiko ausgesetzt», schreibt die S.E.C. in der Anklageschrift.

Die «New York Times» meldet am Montag , dass die US-Börsenaufsicht die Krypto-Börse Binance verklagt. Es ist die neueste Entwicklung im «Kreuzzug», den die US-Finanzaufsicht gerade gegen den Handel mit Kryptowährungen führt, «um diesen in Einklang mit US-Gesetzen zu bringen», wie die Zeitung schreibt.

Die «Securities and Exchange Commission» (S.E.C.) hat in den USA eine 136-seitige Anklage gegen die weltweit grösste Krypto-Börse Binance eingereicht.

Bitcoin und Co.: Das passiert in Krypto-Foren auf Reddit

Papst Franziskus wieder ins Krankenhaus gebracht

Papst Franziskus ist laut einem Medienbericht in ein Krankenhaus gebracht worden. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete am Dienstag, der Pontifex sei am Vormittag in der Gemelli-Klinik angekommen. Dort seien Kontrolluntersuchungen vorgesehen, hiess es weiter.