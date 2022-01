Ölförderallianz Opec+ weitet Produktion wie geplant aus

Das nächste Treffen der Opec+ ist für den 2. Februar geplant. Als Unwägbarkeiten für die Nachfrage nach Öl und damit den Preis sehen die Energiemarkt-Experten der Commerzbank einerseits die Auswirkungen der aktuellen Corona-Welle, die zu Mobilitätseinschränkungen gerade in China führen könnte. Zum anderen stünde in einigen Ländern die Freigabe der strategischen Öl-Reserven an. (awp/sda/dpa)

Mit der Ausweitung der Rohölmenge nähert sich die Gruppe wieder der Förderung vor dem Ausbruch der Pandemie an. Die Opec+ liefert rund 45 Prozent des Weltmarktbedarfs an Rohöl.

Die Ölstaaten der Allianz Opec+ erhöhen wie geplant ihre Fördermenge. Im Februar sollen zusätzlich 400'000 Barrel (je 159 Liter) am Tag gefördert werden, teilte das Ölkartell Opec nach einer Onlinekonferenz am Dienstag mit.

Ja-Komitee bezeichnet die Stempelabgabe als «KMU-Steuer»

Die Abschaffung der Stempelabgaben sei kein Geschenk an die Grosskonzerne - die Abgabe treffe heute bis zu 90 Prozent kleine und mittlere Unternehmen, hielt das Ja-Komitee am Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern fest. Die Änderung des Stempelabgabengesetzes gelangt am 13. Februar an die Urne.