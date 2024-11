Kann Donald Trump nochmals für vier Jahre ran oder bekommen die USA mit Kamala Harris ihre erste Präsidentin? Genau das wird diese Woche entschieden. Hier kannst du das Rennen um die Präsidentschaft und das Parlament live mitverfolgen.

Bis zum 5. November können die Menschen in den USA ihre Stimme abgeben. Die Frage, die weit über die Landesgrenzen interessiert: Wer zieht für die nächsten vier Jahre ins Oval Office ein? Doch auch Teile des Senats und das Repräsentantenhaus werden neu gewählt. Hier erhältst du einen Überblick über alle wichtigen Zahlen zu den US-Wahlen:

In den USA wird das Präsidentschaftsamt nach dem «Winner takes all»-Prinzip vergeben. Wer also in einem einzelnen Bundesstaat die meisten Stimmen erhält, erhält auch gleich alle Wahlleutestimmen dieses Staates. Je bevölkerungsreicher ein Staat, desto mehr Wahlleutestimmen gibt es zu holen. Die einzigen Ausnahmen dabei bilden Maine und Nebraska, hier werden die Stimmen aufgeteilt. Zum Sieg werden 270 Wahlleutestimmen benötigt.

Alle Resultate im Überblick LIVE LIVE Stand: 06.11.2024 - 04:52 Uhr Aktuellste

Swing States

Ausgezählt Georgia 16 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 51,41% 2'476'942 Harris 48,59% 2'340'614 88% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Joe Biden Iowa 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,96% 665'862 Harris 43,04% 503'070 72% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Donald Trump Minnesota 10 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 61,29% 112'519 Trump 38,71% 71'070 2% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Joe Biden Missouri 10 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 57,79% 1'037'217 Harris 42,21% 757'601 61% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Donald Trump Wisconsin 10 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 50,5% 926'382 Harris 49,5% 907'954 57% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Joe Biden Arkansas 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,99% 468'267 Harris 36,01% 263'480 63% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:51 Gewinner 2020 Donald Trump Pennsylvania 19 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 51,39% 2'213'853 Harris 48,61% 2'094'488 62% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:51 Gewinner 2020 Joe Biden Virginia 13 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 50,96% 1'734'972 Trump 49,04% 1'669'541 77% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:51 Gewinner 2020 Joe Biden Louisiana 8 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,65% 1'100'667 Harris 36,35% 628'491 88% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:50 Gewinner 2020 Donald Trump Texas 40 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,88% 5'155'350 Harris 43,12% 3'907'917 77% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:50 Gewinner 2020 Donald Trump Kansas 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,63% 572'003 Harris 43,37% 437'988 75% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:49 Gewinner 2020 Donald Trump Oklahoma 7 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 67,55% 1'004'393 Harris 32,45% 482'565 97% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:49 Gewinner 2020 Donald Trump Nebraska 5 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 52,4% 239'204 Harris 47,6% 217'254 48% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:48 Gewinner 2020 Donald Trump New Hampshire 4 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 52,37% 214'112 Trump 47,63% 194'697 50% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:48 Gewinner 2020 Joe Biden Montana 4 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,38% 16'881 Harris 36,62% 9'755 4% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump New York 28 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 57,69% 3'665'287 Trump 42,31% 2'687'946 77% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Joe Biden North Carolina 16 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 51,4% 2'480'859 Harris 48,6% 2'346'160 84% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump North Dakota 3 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 70,89% 126'003 Harris 29,11% 51'748 51% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump South Dakota 3 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 69,85% 51'325 Harris 30,15% 22'155 18% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump New Jersey 14 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 53,05% 1'779'820 Trump 46,95% 1'575'049 76% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:46 Gewinner 2020 Joe Biden Wyoming 3 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 78,48% 24'658 Harris 21,52% 6'762 12% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:46 Gewinner 2020 Donald Trump Maryland 10 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 61,08% 1'346'619 Trump 38,92% 858'121 74% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:45 Gewinner 2020 Joe Biden Illinois 19 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 55,96% 2'334'881 Trump 44,04% 1'837'444 73% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:44 Gewinner 2020 Joe Biden Michigan 15 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 53,57% 795'495 Trump 46,43% 689'342 27% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:44 Gewinner 2020 Joe Biden Colorado 10 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 56,32% 1'247'368 Trump 43,68% 967'316 69% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:43 Gewinner 2020 Joe Biden New Mexico 5 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 54,34% 309'421 Trump 45,66% 259'974 64% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:43 Gewinner 2020 Joe Biden Arizona 11 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 50,03% 902'800 Harris 49,97% 901'754 51% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:42 Gewinner 2020 Joe Biden West Virginia 4 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 71,23% 427'759 Harris 28,77% 172'760 81% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:37 Gewinner 2020 Donald Trump South Carolina 9 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 59,3% 1'273'084 Harris 40,7% 873'864 84% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:36 Gewinner 2020 Donald Trump Florida 30 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,77% 6'057'354 Harris 43,23% 4'611'970 90% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:35 Gewinner 2020 Donald Trump Alabama 9 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 65,43% 665'107 Harris 34,57% 351'368 46% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:34 Gewinner 2020 Donald Trump Tennessee 11 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 66,09% 1'857'409 Harris 33,91% 952'958 89% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:34 Gewinner 2020 Donald Trump Indiana 11 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 60,1% 1'424'482 Harris 39,9% 945'823 80% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:33 Gewinner 2020 Donald Trump Kentucky 8 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 65,48% 1'296'221 Harris 34,52% 683'318 96% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:33 Gewinner 2020 Donald Trump Maine 4 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 53,93% 58'303 Trump 46,07% 49'806 14% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:32 Gewinner 2020 Joe Biden Massachusetts 11 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 61,31% 627'815 Trump 38,69% 396'169 30% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:31 Gewinner 2020 Joe Biden Vermont 3 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 66,19% 186'531 Trump 33,81% 95'289 79% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:31 Gewinner 2020 Joe Biden Connecticut 7 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 54,75% 105'039 Trump 45,25% 86'796 11% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:30 Gewinner 2020 Joe Biden DC 3 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 93,09% 119'823 Trump 6,91% 8'899 44% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:30 Gewinner 2020 Joe Biden Delaware 3 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 57,31% 281'971 Trump 42,69% 210'046 99% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:29 Gewinner 2020 Joe Biden Ohio 17 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,33% 2'644'560 Harris 43,67% 2'050'333 79% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:25 Gewinner 2020 Donald Trump Mississippi 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,01% 267'334 Harris 36,99% 156'952 35% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:23 Gewinner 2020 Donald Trump Rhode Island 4 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 54,52% 235'624 Trump 45,48% 196'546 85% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:23 Gewinner 2020 Joe Biden Nevada 6 Wahlleute Prognose Unklar Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:00 Gewinner 2020 Joe Biden Utah 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:00 Gewinner 2020 Donald Trump Alaska 3 Wahlleute Prognose Donald Trump Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 01:12 Gewinner 2020 Donald Trump California 54 Wahlleute Prognose Kamala Harris Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 01:12 Gewinner 2020 Joe Biden Hawaii 4 Wahlleute Prognose Kamala Harris Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 01:12 Gewinner 2020 Joe Biden Idaho 4 Wahlleute Prognose Donald Trump Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 01:12 Gewinner 2020 Donald Trump Oregon 8 Wahlleute Prognose Kamala Harris Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 01:12 Gewinner 2020 Joe Biden Washington 12 Wahlleute Prognose Kamala Harris Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 01:12 Gewinner 2020 Joe Biden Arizona 11 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 50,03% 902'800 Harris 49,97% 901'754 51% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:42 Gewinner 2020 Joe Biden Georgia 16 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 51,41% 2'476'942 Harris 48,59% 2'340'614 88% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Joe Biden Michigan 15 Wahlleute Führung Kamala Harris Name % Stimmen Harris 53,57% 795'495 Trump 46,43% 689'342 27% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:44 Gewinner 2020 Joe Biden Nevada 6 Wahlleute Prognose Unklar Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:00 Gewinner 2020 Joe Biden North Carolina 16 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 51,4% 2'480'859 Harris 48,6% 2'346'160 84% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump Pennsylvania 19 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 51,39% 2'213'853 Harris 48,61% 2'094'488 62% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:51 Gewinner 2020 Joe Biden Wisconsin 10 Wahlleute Führung Donald Trump Name % Stimmen Trump 50,5% 926'382 Harris 49,5% 907'954 57% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Joe Biden Alabama 9 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 65,43% 665'107 Harris 34,57% 351'368 46% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:34 Gewinner 2020 Donald Trump Arkansas 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,99% 468'267 Harris 36,01% 263'480 63% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:51 Gewinner 2020 Donald Trump Colorado 10 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 56,32% 1'247'368 Trump 43,68% 967'316 69% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:43 Gewinner 2020 Joe Biden DC 3 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 93,09% 119'823 Trump 6,91% 8'899 44% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:30 Gewinner 2020 Joe Biden Delaware 3 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 57,31% 281'971 Trump 42,69% 210'046 99% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:29 Gewinner 2020 Joe Biden Florida 30 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,77% 6'057'354 Harris 43,23% 4'611'970 90% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:35 Gewinner 2020 Donald Trump Illinois 19 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 55,96% 2'334'881 Trump 44,04% 1'837'444 73% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:44 Gewinner 2020 Joe Biden Indiana 11 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 60,1% 1'424'482 Harris 39,9% 945'823 80% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:33 Gewinner 2020 Donald Trump Iowa 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,96% 665'862 Harris 43,04% 503'070 72% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Donald Trump Kansas 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,63% 572'003 Harris 43,37% 437'988 75% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:49 Gewinner 2020 Donald Trump Kentucky 8 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 65,48% 1'296'221 Harris 34,52% 683'318 96% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:33 Gewinner 2020 Donald Trump Louisiana 8 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,65% 1'100'667 Harris 36,35% 628'491 88% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:50 Gewinner 2020 Donald Trump Maryland 10 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 61,08% 1'346'619 Trump 38,92% 858'121 74% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:45 Gewinner 2020 Joe Biden Massachusetts 11 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 61,31% 627'815 Trump 38,69% 396'169 30% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:31 Gewinner 2020 Joe Biden Mississippi 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,01% 267'334 Harris 36,99% 156'952 35% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:23 Gewinner 2020 Donald Trump Missouri 10 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 57,79% 1'037'217 Harris 42,21% 757'601 61% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:52 Gewinner 2020 Donald Trump Montana 4 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 63,38% 16'881 Harris 36,62% 9'755 4% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump New York 28 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 57,69% 3'665'287 Trump 42,31% 2'687'946 77% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Joe Biden North Dakota 3 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 70,89% 126'003 Harris 29,11% 51'748 51% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump Ohio 17 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,33% 2'644'560 Harris 43,67% 2'050'333 79% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:25 Gewinner 2020 Donald Trump Oklahoma 7 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 67,55% 1'004'393 Harris 32,45% 482'565 97% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:49 Gewinner 2020 Donald Trump Rhode Island 4 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 54,52% 235'624 Trump 45,48% 196'546 85% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:23 Gewinner 2020 Joe Biden South Carolina 9 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 59,3% 1'273'084 Harris 40,7% 873'864 84% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:36 Gewinner 2020 Donald Trump South Dakota 3 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 69,85% 51'325 Harris 30,15% 22'155 18% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:47 Gewinner 2020 Donald Trump Tennessee 11 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 66,09% 1'857'409 Harris 33,91% 952'958 89% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:34 Gewinner 2020 Donald Trump Texas 40 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 56,88% 5'155'350 Harris 43,12% 3'907'917 77% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:50 Gewinner 2020 Donald Trump Utah 6 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen 0% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:00 Gewinner 2020 Donald Trump Vermont 3 Wahlleute Gewinner:in Kamala Harris Name % Stimmen Harris 66,19% 186'531 Trump 33,81% 95'289 79% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:31 Gewinner 2020 Joe Biden West Virginia 4 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 71,23% 427'759 Harris 28,77% 172'760 81% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:37 Gewinner 2020 Donald Trump Wyoming 3 Wahlleute Gewinner:in Donald Trump Name % Stimmen Trump 78,48% 24'658 Harris 21,52% 6'762 12% ausgezählt / Briefwahl offen Stand: 06.11.2024 - 04:46 Gewinner 2020 Donald Trump Quelle: CNN • CNN • Grafik: watson watson

Viele der Bundesstaaten sind seit Jahrzehnten klar in der Hand der Demokraten oder der Republikaner. So gelang es den Republikanern beispielsweise seit 1972 in jeder Präsidentschaftswahl, den Bundesstaat Utah für sich zu gewinnen. Die Wahlleute aus District of Columbia hingegen gingen immer an Kandidierende der Demokraten.

Umgekehrt gibt es Staaten, deren Stimmen mal an die Republikaner und mal an die Demokraten fallen – die sogenannten Swing States. Für dieses Jahr sind das Folgende: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Gibt es keine Überraschungen, dürfte das Präsidentschaftsrennen 2024 in diesen sieben Bundesstaaten entschieden werden.

Die Umfragen im Detail findest du hier: US-Wahl geht in die heisse Phase – so steht es in den sieben Swing States

Parlamentswahl

Doch am 5. November 2024 wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht nur das Oberhaupt der Exekutive, sondern auch die Legislative – also den Kongress. Dieser setzt sich aus dem Senat und dem House zusammen.

Senat

Senate Stand: 06.11.2024 - 04:45 Uhr 35 DEM REP 48 50 28 Sitze nicht zur Wahl 38 Sitze nicht zur Wahl

Der Senat setzt sich aus je zwei Vertretern aus allen 50 US-Bundesstaaten zusammen. Diese werden in einem abgestuften Verfahren alle sechs Jahre gewählt. 2024 wird ein Drittel aller Senatssitze neu gewählt. Für eine Mehrheit im Senat braucht eine Partei also 51 Sitze.

House

House Stand: 06.11.2024 - 04:45 Uhr 101 DEM REP 150 218

Das House of Representatives spiegelt hingegen die Bevölkerung wider. So werden die US-Bundesstaaten in sogenannte «congressional districts» aufgeteilt. Jeder dieser Distrikte besteht im Schnitt aus 760'000 Amerikanerinnen und Amerikanern. Es gibt 435 solcher Wahldistrikte, also auch 435 Sitze im House of Representatives.

Für eine Mehrheit im House braucht eine Partei also 218 Sitze. Alle diese Sitze werden alle zwei Jahre zur Neuwahl aufgestellt.