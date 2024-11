Infolge des Krieges haben westliche Industriestaaten Sanktionen gegen Russland verhängt, die speziell den Finanzsektor des Landes treffen. So wurde Russland vom internationalen Zahlungsinformationsdienst Swift abgeschaltet, der Zugang zu Dollar und Euro wurde beschränkt. Den Vorschlag, den bilateralen Handel in nationalen Währungen abzurechnen, wiederholte Putin daher in Kasan bei mehreren Gesprächen mit seinen ausländischen Gästen wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa. (sda/dpa/lyn)

Die Abkürzung Brics steht für die Anfangsbuchstaben der ersten fünf Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Anfang dieses Jahres kamen der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigte Arabische Emirate dazu. Es handelt sich um eine Gruppe aufstrebender Industrienationen. Weitere Länder streben ebenfalls eine Mitgliedschaft an. Trump wird am 20. Januar für eine zweite Amtszeit vereidigt.

Jährlich wechseln Hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer ihre Krankenkasse, um Geld zu sparen. Viele fragen sich deshalb immer wieder: Warum wird Treue nie belohnt? Und ist das viele Wechseln nicht ineffizient? Ein Gespräch darüber, wie der spezielle Markt der Krankenversicherer eigentlich funktioniert.

Auch in diesem Jahr werden wieder Hunderttausende Versicherte in der Schweiz ihre Krankenkasse wechseln. Die Zahlen variieren je nach Quelle stark. Was kann man über den Trend sagen?

Felix Schneuwly: Generell kann man sagen: je stärker der Prämienanstieg, desto mehr Menschen wollen den Anbieter wechseln. Gleichzeitig sind aber die Unterschiede in den Prämien zwischen den Kassen in diesem Herbst geringer als noch vor einem Jahr. Daher kann es sein, dass die Menschen zwar eine Wechselabsicht zeigen, nach einem Vergleich aber dann doch merken: So viel gibt es gar nicht zu sparen.