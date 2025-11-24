trüb und nass
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Japan verwandelt Blumeninsel Hokkaido in globales Zentrum für Mikrochips

Nanotechnologie statt Natur: Japan verwandelt Blumeninsel in globales Chipzentrum

Japan baut eine gewaltige Chipfabrik – und das ausgerechnet in einer Region ausserhalb der Grossstädte, die für ihre Natur bekannt ist. Mit diesem Projekt will das Land seine wirtschaftliche Zukunft neu gestalten und im weltweiten Chipmarkt mitmischen.
24.11.2025, 20:0724.11.2025, 20:07
Chantal Stäubli
Chantal Stäubli

Hokkaido ist nicht nur bekannt für Kürbis. Die farbenprächtigen Blumenfelder vor schneebedeckten Bergspitzen dienen als Kulisse vieler japanischen Filme.

Das Leben auf der zweitgrössten Insel Japans sieht hingegen weniger romantisch aus: Die junge Bevölkerung zieht es nach Tokio oder in andere Wirtschaftszentren – auf der Suche nach besseren Gehältern ausserhalb der Landwirtschaft, Fischerei und dem Tourismus.

Industrieoffensive im Blumenparadies.
Industrieoffensive im Blumenparadies.bild: shutterstock

Doch schon bald soll die Blumeninsel technologisch aufblühen. Überall auf der Insel ragen Kräne in den Himmel, die Fabriken, Forschungszentren und Universitäten mit Schwerpunkt auf Technologie errichten. Das Ziel? Die Insel soll in ein globales Zentrum für Halbleiter verwandelt werden.

Geopolitische Absicherung

Die Produktion von Chips im eigenen Land wird immer mehr als nationale Sicherheitspriorität angesehen, vor allem angesichts der geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Chips immer weiter wächst, angetrieben durch die Digitalisierung, den Boom bei künstlicher Intelligenz und die fortschreitende Automatisierung.

Bis 2030 könnte die Halbleiterbranche einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von etwa sechs Prozent, wie das Beratungsunternehmen Deloitte in einem Bericht schätzt.

Im Zentrum der Initiative steht das japanische Halbleiterhersteller-Unternehmen Rapidus, das von der Regierung mit Subventionen in Milliardenhöhe gefördert und auch von Konzernen wie Toyota, SoftBank und Sony unterstützt wird.

Das Ziel ist ehrgeizig: Rapidus will als weltweit erstes Unternehmen den 2-nm-Mikrochip – auch KI-Chip genannt – in Massen produzieren, da er für zukünftige KI-Anwendungen besonders wichtig ist. Aktuell dominiert Taiwan den weltweiten Markt. Rund 60 Prozent aller Mikrochips stammen von dem kleinen Inselstaat.

Japan treibt Aufholjagd mit Milliarden voran

Der Standort im Naturparadies für Wanderer und Skifahrer wurde bewusst gewählt: Anders als in Grossstädten wie Tokio oder Osaka bietet Hokkaido eine geringere Erdbebengefahr. Und es gibt genügend Platz für ein Werk in dieser Grössenordnung: Das Gelände ist grösser als das 46 Hektar grosse Disneyland in Tokyo, das Gebäude übertrifft den 56 Meter hohen Tokyo Dome, und für den Bau wird mehr Stahl verwendet als für den Tokyo Skytree – über 36'000 Tonnen.

Das Gelände wird grösser als das 46 Hektar grosse Tokyo Disneyland.
Das Gelände wird grösser als das 46 Hektar grosse Tokyo Disneyland.bild: thethemeparkguy / stefan zwanzger

Die kommerzielle Halbleiterproduktion soll 2027 beginnen. Gelingt es Japan, Hokkaido zu einem «Silicon Valley» – oder besser gesagt einem «Hokkaido Valley» – zu machen, könnte das Land zu einem neuen Mitspieler im 600-Milliarden-Dollar-Wettlauf um die weltweite Chipversorgung werden.

Mehr zum Thema Japan:

Wie Influencer den Matcha-Boom anheizen und Japans Tradition gefährden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trotz Oval-Office-Kuschelei: Zohran Mamdani hält Trump weiterhin für «Faschisten»
Trotz eines überraschend produktiven Treffens mit Trump bleibt Mamdani bei seiner Kritik: Er sieht Donald Trump weiterhin als Gefahr für die Demokratie in den USA.
Nach ihrem betont versöhnlichen Treffen im Weissen Haus am Freitag hat der künftige New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani bekräftigt, dass er US-Präsident Donald Trump weiterhin als «Faschisten» und «Despoten» sieht. «Das ist etwas, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, und ich sage es heute», betonte Mamdani am Sonntag in der NBC-Sendung «Meet the Press». Trump sei eine Gefahr für die Demokratie, so Mamdani.
Zur Story