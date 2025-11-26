Richard Branson trauert um seine Frau Joan

Sie waren ein halbes Jahrhundert lang unzertrennlich. Jetzt muss sich Richard Branson von seiner Ehefrau Joan verabschieden. Sie ist mit 80 Jahren gestorben.

Charlotte Koep / t-online

Der Brite Richard Branson hat sich als Unternehmer einen Namen gemacht. Als Chef der Virgin Group macht er in der Öffentlichkeit vor allem durch seine Arbeit von sich reden. Doch nun teilt der Milliardär ein trauriges Update aus seinem Privatleben: Seine Ehefrau Joan Branson ist mit 80 Jahren gestorben. Das gibt er auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

Zu einem Foto seiner Ehefrau schrieb der 75-Jährige: «Mit gebrochenem Herzen muss ich mitteilen, dass Joan, meine Ehefrau und Partnerin für 50 Jahre, gestorben ist. Sie war die wundervollste Mutter und Grossmutter, die sich unsere Kinder und Enkel wünschen konnten.» Weiter hielt er fest: «Sie war meine beste Freundin, mein Fels, mein leitendes Licht, meine Welt. Ich werde dich für immer lieben, Joan.» Details über die Todesumstände sind bis dato nicht bekannt.

Richard und Joan Branson hatten sich 1976 kennengelernt, 13 Jahre später gaben sie sich das Jawort. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Holly wurde 1981 geboren, Sohn Sam folgte 1985.

Richard Branson: Der Unternehmer trauert um seine Ehefrau Joan. bild: imago

Der Chef der Virgin Group erklärte einmal, dass es sich um «Liebe auf den ersten Blick» bei ihm gehandelt habe. «Joan war eine blonde, bodenständige, schottische Schönheit, die sich nicht von Dummköpfen herumkommandieren liess – sie war anders als alle anderen Frauen, die ich je getroffen hatte.»

Auf Instagram teilte er immer wieder private Aufnahmen mit seiner Frau, so zuletzt vor wenigen Monaten, als sie ihren 80. Geburtstag feierte. Damals würdigte er sie mit den Worten: «Danke, dass du immer an meiner Seite warst – in Höhen und Tiefen und in all den ruhigen, zufriedenen und friedlichen Momenten dazwischen. Das sind die Momente, die ich mit dir am meisten schätze. Ich liebe dich jedes Jahr mehr.»