Tipps & Tools, wie du Geld sparst und deine Finanzen im Griff hast

bild: shutterstock

Gibst du mehr aus als der Durchschnitt? Wie erstellst du ganz einfach ein Budget? Die wichtigsten Tipps, Tools und Apps in der Übersicht.

Neues Jahr, neuer Blogname. In 12 Monaten hat «Frauen & Geld» über eine halbe Million Menschen erreicht, und nicht nur Finanzbildung aus einer weiblichen Perspektive beleuchtet, sondern auch einige Diskussionen zum Titel ausgelöst 😉. Finanzbildung ist und bleibt mein Herzensthema, und so freue ich mich sehr, dieses Jahr mit «MoneyTalks» zu starten. Einem Blog mit Geschichten, Erfahrungen und jeder Menge praktischer Tools zum alltäglichen Umgang mit Geld.



«Hab meine Internet und Energielieferanten gewechselt und über 100 gespart». Dominic strahlt. Finanzkurs. Wir reden über die Erfahrungen mit Geldhygiene. Dominic ist überhaupt kein Einzelfall. Mehrfach bezahlte Rechnungen, Impulskäufe, zu teure Handy-Abos, nicht bezahlte Kreditkarten die jetzt Zinsen kosten, fehlende Beiträge für Steuern, Vorsorge, Notgroschen….Viele Menschen entdecken neue Möglichkeiten, wenn sie ihr Budget aufstellen, überarbeiten oder überprüfen.

Am Anfang schämen sich einige, dies anzupacken. Weil ein Budget oft als eine Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Dabei ist das gar nicht selbstverständlich. Viele von uns hatten nie die Gelegenheit das zu lernen. Das zeigt sich auch an den Schulden: Fast jede fünfte Person in der Schweiz lebt in einem Haushalt mit mindestens einem Zahlungsrückstand in den letzten 12 Monaten (am häufigsten bei Steuern und Krankenkasse) und insgesamt leben 42,5% der Bevölkerung in einem Haushalt mit mindestens einer Schuldenart (BFS). Gemäss Studien sind besonders jüngere Menschen von der Gefahr einer Verschuldung betroffen.

Diese Vorteile hat ein Budget für dich

Das Budget ist nicht ein Polizist der dauernd deine Ausgaben und Einnahmen kontrolliert, sondern eine Planungs- und Ordnungshilfe, die dir dabei hilft, deinem Geld den Weg zu zeigen, wohin es soll und wohin nicht. Mit einem Budget ...

... vermeidest du übermässige Verschuldung.

... stellst du sicher, dass notwendige Dinge wie Vorsorge, Steuern, Krankenkasse, und Notgroschen Platz haben.

... schaffst du Raum für Dinge, die du gerne in der Zukunft haben oder tun möchtest.

Wofür Menschen in der Schweiz Geld ausgeben und wieviel sie sparen

Einkommen und Sparen bild: watson

Die 5 grössten Ausgaben von Schweizer Haushalten bild: watson

Praktische Tipps und Tools für dein Budget

Für die Budgeterstellung gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten und mehr oder weniger automatisierten Tools. Oft ist das Erstellen überhaupt kein Problem. Die Herausforderung ist die regelmässige Kontrolle und Umsetzung der Massnahmen, vor allem wenn du mehrere Bankanbieter, Karten etc. hast. Hier ein paar Tipps und nützliche Tools.

Lege fest wie du dein Budget handhaben möchtest

Bist du knapp bei Kasse? Hast du Schulden? Dann braucht dein Budget mehr Kontrolle und ein Tool, das dir erlaubt schnell zu sehen, wo du stehst um allenfalls bereits vor dem Ausgeben eine Überblick zu haben und du prüfst deine Finanzen idealerweise monatlich.

Ist deine finanzielle Lage eher entspannt, dann genügt es das Budget aufzustellen, alle notwendigen Ausgaben wie z.B. Vorsorge, Steuern, Sparziele etc. als Daueraufträge zu erfassen und ca. 3 Monate zu prüfen, wo du stehst.

Grössere Budgetanpassungen stehen an, wenn sich deine persönliche Situation verändert, z.B. Beförderung, Jobwechsel, Jobverlust, Familienplanung etc. Um die laufende Kontrolle beizubehalten, hilft es, die Zeitfenster für die Budgetübersicht schon im Voraus zu planen. Sei das monatlich beim Bezahlen der Rechnungen, oder einfach ein fix reserviertes Zeitfenster das regelmässig stattfindet.

Wähle ein passendes Tool aus

Es gibt jede Menge Vorlagen in Excel und verschiedene Apps. Schwieriger ist es, wenn du mehrere Karten und Bankanbieter hast, da wir in der Schweiz wenig coole Applikationen haben welche für Privatpersonen die Anbindung mehrerer Konti und Multi-Banking ermöglichen. Hier ist eine Liste verschiedener Budgettools, die nützlich sein können:

Erstelle dein Budget

Je nach Tool und Vorlage erstellst du ein Budget, als Faustregel hier einige Anhaltspunkte was da alles reingehört.

bild: watson

Bleib dran und automatisiere wo es geht

Die grösste Herausforderung ist nicht die Erstellung des Budgets, sondern die Kontrolle. Damit das Geld auch dorthin geht, wo es hin soll, am besten alles was geht mit Daueraufträgen automatisieren, vor allem für Vorsorge, Steuern, Notgroschen und für Sachen für welche du langfristig sparst 😉.

bild: zvg

Olga Miler ... ... war über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem hat sie dort das Frauenförderungsprogramm und den UBS Gender ETF aufgebaut. Jüngst gründete sie das Start-up SmartPurse, eine Plattform, auf der sie digitale Kurse und Workshops zum Thema Finanzen für Frauen anbietet. Letztes Jahr schrieb Miler den watson-Blog «Frauen und Geld» und wird uns dieses Jahr mit «MoneyTalks» an ihrer Expertise teilhaben lassen.



