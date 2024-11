US-Wahl 2024: Auf diese Branchen solltest du jetzt setzen

Mögliche Gewinner und Verlierer unter Trump

Energie: Öl- und Gasunternehmen wie Valero Energy und Kinder Morgan könnten von Deregulierungen profitieren.



Finanzen: Weniger Vorschriften könnten Banken wie JPMorgan Chase zugutekommen.



Verteidigung: Ein erhöhtes Rüstungsbudget könnte Unternehmen wie Raytheon begünstigen.



Kryptowährungen: Eine freundlichere Regulierung könnte das Wachstum im Kryptobereich fördern, zumal sich Trump als Unterstützer von Kryptowährungen positioniert hat.



Industrie: Trumps Fokus auf heimische Produktion könnte Unternehmen wie Caterpillar und Cummins zugutekommen.

Ingenieurwesen, Metallwaren und Grundmetalle: Diese Branchen könnten unter höheren Zöllen auf importierte Rohstoffe leiden, da dies die Produktionskosten steigert und die Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten senkt.



Automobilindustrie und -zulieferer: Höhere Zölle könnten die globalen Lieferketten stören und die Kosten für Teile und Materialien erhöhen, was die Fahrzeugpreise und die Nachfrage drücken könnte.·



Landwirtschaft: Schon während Trumps erster Amtszeit litt der Agrarsektor unter Vergeltungszöllen aus Ländern wie China. Bei einer Wiederaufnahme dieser Politik könnten US-Landwirte erneut mit eingeschränkten Exportmöglichkeiten und sinkenden Einnahmen rechnen.·



Transportwesen: Höhere Importkosten könnten die Nachfrage nach Transportdienstleistungen mindern, da Unternehmen ihre Aktivitäten aufgrund höherer Preise reduzieren.·



Bauwirtschaft: Die Bauindustrie könnte unter einem Arbeitskräftemangel leiden, wenn strenge Einwanderungsbeschränkungen durchgesetzt werden. Dies würde zu steigenden Lohnkosten und Projektverzögerungen führen.·



Konsumgüter & Einzelhandel: Einzelhändler, die auf importierte Produkte angewiesen sind, würden durch steigende Zölle höhere Kosten tragen, die an die Verbraucher weitergegeben werden. Dies könnte die Ausgaben in preissensiblen Marktsegmenten verringern.·



Technologiesektor: Der Technologiesektor könnte durch verschärfte Handelspolitik gegenüber China in Mitleidenschaft gezogen werden. Lieferketten könnten gestört und Produktionskosten erhöht werden.·



Erneuerbare Energien: Eine zweite Amtszeit von Trump könnte den „Inflation Reduction Act“ schwächen oder abschaffen, was die Investitionen in grüne Technologien wie Wind- und Solarenergie sowie Elektrofahrzeuge senken würde.