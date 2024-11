Bild: Shutterstock

MoneyTalks

Diese ETFs solltest du 2024 auf dem Schirm haben

Sie sind einfach, günstig und vielfältig: Exchange Traded Funds. Wir stellen dir die kürzlich ausgezeichneten Top-ETFs der Schweiz vor, zeigen aktuelle Trends und erklären, welche Möglichkeiten du für ETF-Sparpläne hast. Entdecke neue Möglichkeiten, dein Portfolio jetzt gezielt zu stärken.

Olga Miler Folge mir

Exchange Traded Funds (ETFs) – passiv verwaltete Fonds, die meist einen Index abbilden und an der Börse gehandelt werden – sind eine bequeme und einfache Anlagemöglichkeit und punkten mit niedrigen Kosten, Transparenz und Flexibilität. Du hast die Wahl zwischen tausenden von ETFs, die nahezu jeden Anlagewunsch erfüllen. Von breiten Marktindizes über nachhaltige Themen bis hin zu spezifischen Sektoren – es ist für jeden etwas dabei. Schon mit kleinen Beträgen und ohne grossen Aufwand kannst du von der Entwicklung der Finanzmärkte profitieren.

Immer mehr Menschen entdecken die Vorteile dieser Anlageform, vor allem in Kombination mit Sparplänen. Allein in den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 erreichten die globalen ETF-Zuflüsse 1,45 Billionen US-Dollar und übertrafen damit den bisherigen Jahresrekord von 1,29 Billionen US-Dollar aus dem Jahr 2021. Auch in der Schweiz sind ETFs beliebt. Dennoch gibt es hier noch viel Potenzial: Laut einer Umfrage von Moneyland investieren lediglich 34 % der Befragten in ETFs, während 32 % nach wie vor teurere, aktiv verwaltete Fonds halten.

Neben dem Hang zum Sparen – 84% haben Geld auf dem Sparkonto, könnte ein Grund dafür sein, dass wir in der Schweiz noch immer hinterherhinken, wenn es um günstige und einfach zugängliche ETF-Sparpläne geht, wie sie in anderen Ländern, etwa Deutschland, längst etabliert sind. Doch das könnte sich bald ändern. Bei den alljährlichen Swiss ETF Awards, die ich kürzlich besucht habe, gab es spannende Neuigkeiten – sowohl zu den prämierten ETFs als auch zur Entwicklung von Sparplänen. Hier ein Überblick, was du wissen solltest.

Prämierte ETFs für dein Portfolio

Die Swiss ETF Awards zeichnen jährlich herausragende ETFs aus, die sich durch Performance, Kosteneffizienz und Innovation hervortun. Eine unabhängige Jury aus Finanzexperten bewertet die Fonds anhand dieser Kriterien. Zudem stimmen fast 1'000 Privatanlegerinnen und -anleger über die Gewinner der Publikums-Awards ab.

Hier sind die prämierten ETFs des Jahres 2024, die dir helfen können, dein Portfolio zu diversifizieren:

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Dieser ETF ist geeignet, wenn du global investieren willst. Er deckt über 3'000 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern ab. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,22% ist er günstig. Allerdings gibt es diesen ETF nur in der ausschüttenden Variante, was heisst, dass Gewinne ausgeschüttet und nicht automatisch reinvestiert werden. Toll für alle, die gerne einen Zustupf an das Einkommen haben möchten, weniger gut, wenn du Vermögen aufbauen willst. Dann musst du die Gewinne selber reinvestieren. ISIN: IE00B3RBWM25.

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Für Fans des Schweizer Markts bietet dieser ETF Zugang zu dividendenstarken Unternehmen. Perfekt, wenn du auf solide Erträge und regelmässige Dividenden setzt. ISIN: CH0237935637.

Franklin FTSE India UCITS ETF

Du willst von den Wachstumschancen Indiens profitieren? Dieser ETF fokussiert auf den indischen Markt und eignet sich bestens, um an einer der schnellst wachsenden Volkswirtschaften der Welt (prognostiziertes BIP Wachstum 6.8% vs. Schweiz dieses Jahr 0.8%) teilzuhaben. Der EFT eignet sich auch sehr gut zur Diversifikation. TER 0.19%, ISIN: IE00BHZRQZ17.

VanEck Defense UCITS ETF

Themen-ETFs liegen immer wieder Trend. Mit diesem ETF investierst du in Unternehmen des Verteidigungssektors – ein Markt, der im Zuge der zunehmenden Konflikte in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. So hat der VanEck Defense ETF bei einer TER von 0.55% p.a. innert 12 Monaten eine Performance von +55% hingelegt (justetf.com, Stand 17 November 2024). ISIN: IE000YYE6WK5.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Dieser ETF setzt nachhaltige Themen und kombiniert globale Diversifikation mit einem Fokus auf Umwelt, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung. Ideal für alle, die ihr Geld unter Berücksichtigung von ethischen Kriterien und zukunftsorientiert anlegen wollen. TER 0.2%, ISIN: IE00BHZPJ569.

Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF

Gold bleibt ein Klassiker – gerade in unsicheren Zeiten. Mit diesem ETF kannst du in verantwortungsvoll beschafftes Gold investieren, das komplett rückverfolgbar ist. Management Fee 0.29%, TER 0.3%, ISIN: CH1122756724.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Dieser ETF bietet Zugang zu Unternehmensanleihen mit höheren Renditen. Für alle, die ihr Portfolio diversifizieren und vom Anleihenmarkt profitieren wollen, ist das eine spannende Option. TER 0.2%, ISIN: IE00BDR5HM97.

UBS (LUX) Fund Solution - Sustainable Development Bank Bonds

Dieser ETF investiert in Anleihen von Entwicklungsbanken, die nachhaltige Projekte finanzieren. Er kombiniert Sicherheit und Nachhaltigkeit und eignet sich für Anleger, die langfristig denken. Verwaltungsgebühr 0.18%, TER 0.18%, ISIN: LU1852212023.

ETF des Jahres: AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc

Als "ETF des Jahres" 2024 ausgezeichnet wurde der AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc. Dieser ETF bildet den NASDAQ-100® Index ab, der die 100 grössten nicht-finanziellen Unternehmen der NASDAQ-Börse umfasst. Mit einer TER von 0,14% p.a. ist er äusserst kostengünstig. Die Erträge werden thesauriert, also reinvestiert, was das Wachstum deines Investments fördert. Für Technologiebegeisterte bietet dieser ETF Zugang zu Schwergewichten wie Apple, Microsoft und NVIDIA und hat innert einem Jahr um +34% an Performance realisiert (justetf.com, Stand 17. November 2024). ISIN: IE000QDFFK00.

ETF-Sparpläne sind im Kommen

In vielen Ländern sind ETF-Sparpläne bereits ein fester Bestandteil der Anlagestrategie von Privatanlegern. Sie ermöglichen es, regelmässig kleine Beträge in ETFs zu investieren und so vom Durchschnittspreiseffekt zu profitieren. Bei uns ist diese Form der Sparpläne eher weniger verbreitet, da viele Banken teuerere Fondssparpläne anbieten. Eine Alternative war bisher die Anlage über einen Online-Anbieter wie Yuh, Neon, Findependent, um nur einige zu nennen, die einen solchen Sparplan abbilden und je nach Anbieter z.B. nur einen ETF halten. Dies ist jedoch je nach Anbieter mit zusätzlichen Verwaltungskosten oder Handelskosten verbunden, die bei jedem regelmässigen Kauf anfallen können.

Jetzt kommt angesichts der wachsenden Nachfrage nach ETF Sparplänen Bewegung in den Markt: Swissquote hat im Oktober 2024 den Bruchstückhandel und Sparpläne eingeführt, um flexible und günstige Anlagemöglichkeiten zu bieten. Auch Postfinance ist Mitte 2024 mit einem ETF-Angebot gestartet, das den Markt weiter beleben soll. Zudem bietet Neon mit seinem "Neon Invest"-Programm seit Mitte 2023 den Handel mit rund 70 ETFs an.

An Möglichkeiten und Produkten fehlt es nicht. Mit der Vielfalt an ETFs und zunehmenden Möglichkeiten für Sparpläne steht dir eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten zur Verfügung. Hast du schon in ETFs? Wenn ja, welche Fonds hast du in deinem Portfolio?💰

bild: evelyn harlacher