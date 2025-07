Microsoft erreicht vier Billionen Dollar Marktkapitalisierung

Nur Nvidia hat die vier-Billionen-Marke schneller als Microsoft geknackt. Bild: keystone

Der US-Softwarekonzern Microsoft hat als zweites Unternehmen der Welt eine Marktkapitalisierung von vier Billionen Dollar überschritten. Nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen, welche die Erwartungen der Beobachter deutlich übertrafen, legte die Aktie bei Handelsbeginn am Donnerstag in New York um 6,25 Prozent auf über 545 Dollar zu.

Der Chip-Hersteller Nvidia hatte vor drei Wochen als erstes Unternehmen an der Börse vier Billionen Dollar Marktwert erreicht. (sda/awp/afp)