Spotify: Mehr bezahlte Abos und Gewinn im 3. Quartal

Spotify mit deutlich mehr zahlenden Abonnenten und Gewinn

04.11.2025, 15:0004.11.2025, 15:00

Der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify hat im dritten Quartal seine Bezahlabos auf 281 Millionen gesteigert. Damit kletterte die Zahl zahlender Abonnentinnen und Abonnenten im Vorjahresvergleich um zwölf Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Insgesamt nutzen demnach 713 Millionen Nutzende aktiv das Angebot des Streamingdienstes. Der Konzern verzeichnete ein Umsatzwachstum von sieben Prozent auf 4,3 Milliarden Euro und übertraf somit seine Erwartungen von 4,2 Milliarden Euro.

Der Nettogewinn kletterte demnach deutlich von 300 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 899 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis stieg um 28 Prozent auf 582 Millionen Euro. «Das Unternehmen ist gesund», erklärte Spotify-Gründer und -Chef Daniel Ek. Die Firma erwartet nach eigenen Angaben, bis Ende des Jahres 745 Millionen aktive Nutzende zu erreichen sowie 289 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten. (sda/awp/afp)

Mehr zu Spotify:

Spotify: Die 100 Schweizer Acts mit den meisten HörerInnen pro Monat
Spotify-Abo wird teurer – so kannst du dies umgehen 👀
1 / 4
Spotify-Abo wird teurer – so kannst du dies umgehen 👀
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
